Serie A, Inter-SPAL: Icardi ha deciso di non presentarsi a San Siro

L'ormai ex capitano dei nerazzurri ha scelto di non seguire la partita della sua squadra dallo stadio: per il rientro in rosa ci vuole ancora tempo.

di Daniele Minuti - 10/03/2019 18:52 | aggiornato 10/03/2019 18:57

Poco prima dell'inizio di Inter-SPAL, sono arrivate le parole di Beppe Marotta che ha provato a spegnere il caso Icardi spiegando che la società nerazzurra si sente ottimista sul possibile ritorno in rosa dell'argentino. Il centravanti però non sembra aver ancora deciso di tornare in pianta stabile e la dimostrazione arriva dalla sua decisione di non presentarsi a San Siro per vedere la partita dell'Inter direttamente dagli spalti dello stadio. Secondo la Gazzetta dello Sport, la scelta dell'ex Sampdoria è dovuta ai fischi ricevuti negli ultimi incontri visti al Meazza. La settimana appena iniziata per l'Inter però dovrebbe essere decisiva (con Eintracht di Francoforte prima e derby contro il Milan poi) e se questo strappo perdurasse, potrebbe affrontarla ancora senza Icardi in campo.