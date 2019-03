Serie A, Frosinone-Torino 1-2: il video dei gol e degli highlights

I ciociari passano in vantaggio con il gol di Paganini ma poi si scatena Belotti che prima di testa e poi in rovesciata segna i gol della vittoria.

10/03/2019 17:10 | aggiornato 10/03/2019 20:15

Frosinone-Torino è la gara di domenica 10 marzo ore 15 valida per la 27ª giornata di Serie A. Il match del Benito Stirpe vede i ciociari penultimi in classifica con 17 punti dopo il pareggio a reti bianche ottenuto a Marassi contro il Genoa. Discorso diverso per il Toro: la formazione di Mazzarri si trova in piena lotta per un posto in Europa, al settimo posto con 41 punti. Nell'ultimo turno i granata hanno vinto 3-0 in casa contro il Chievo.

I padroni di casa passano in vantaggio con il gol di Paganini ma poi si scatena Belotti: il Gallo trova una doppietta prima di testa e poi con una rovesciata in mischia che permettono ai granata di trovare i 3 punti.

Il prossimo turno di Serie A vede il Frosinone impegnato nello scontro diretto per la salvezza contro l'Empoli, nel match in programma domenica 17 marzo alle 15 al Castellani. Il Torino, invece, giocherà sabato 16 marzo alle 20.30 in casa contro il Bologna. Ma adesso ecco il video dei gol e degli highlights di Frosinone-Torino: