L'allenatore nerazzurro lascia fuori Skriniar e avanza Asamoah esterno alto sulla trequarti. Il tecnico dei ferraresi mette Antenucci in panchina.

0 condivisioni

di Marco Ercole - 10/03/2019 14:01 | aggiornato 10/03/2019 14:05

L'Inter torna in campo a San Siro per tentare di risollevarsi in questa 27esima giornata di Serie A. Di fronte alla squadra di Spalletti c'è però la SPAL, che cercherà di rendere dura la vita dei nerazzurri. Per l'occasione l'allenatore interista ha deciso di lasciare a riposo Srkiniar e di avanzare Asamoah sulla linea dei trequartisti alle spalle di Lautaro Martinez. Per quanto riguarda i ferraresi, invece, resta fuori Mirko Antenucci. Ecco le formazioni ufficiali della sfida che si disputerà alle ore 15 a San Siro.

INTER (4-2-3-1): Handanovic; Cedric, Miranda, De Vrij, Dalbert; Gagliardini, Brozovic; Politano, Joao Mario, Asamoah; Lautaro. A disposizione: Padelli, Keita Balde, Ranocchia, Borja Valero, D'Ambrosio, Skriniar, Perisic, Candreva Allenatore: Luciano Spalletti

SPAL (3-5-2): Viviano; Bonifazi, Vicari, Felipe; Valoti, Kurtic, Schiattarella, Missiroli, Fares; Floccari, Petagna. A disposizione: Gomis, Fulignati, Poluzzi, Simic, Antenucci, Regini, Valdifiori, Dickmann, Costa, Paloschi, Jankovic. Allenatore: Leonardo Semplici

Arbitro: Gianpaolo Calvarese. Assistenti: De Meo, Alassio. IV uomo: Piccinini. Addetti VAR: Di Bello, Vuoto