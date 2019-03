La gara dell'Artemio Franchi è il posticipo domenicale della 27ª giornata.

10/03/2019 18:30

Il posticipo della 27ª giornata di Serie A è Fiorentina-Lazio. La gara del Franchi è fondamentale per entrambe le squadre. I ragazzi di Pioli vogliono riscattare la sconfitta per 3-1 subita in casa dell'Atalanta nel turno precedente, sconfitta che ha allontanato i viola dalla zona Europa, facendoli scendere al decimo posto con 36 punti. La Lazio, invece, arriva dal derby vinto contro la Roma e si è rifatta sotto nella lotta al quarto posto. I ragazzi di Inzaghi sono sesti con 41 punti, sei in meno dell'Inter quarta.

La gara di andata è finita 1-0 in favore della Lazio: a decidere è stato il gol di Ciro Immobile. L'arbitro di Fiorentina-Lazio sarà il signor Orsato, aiutato dagli assistenti Lo Cicero e Ranghetti, mentre il quarto uomo sarà Aureliano. Al VAR ci sarà Guida, Longo il suo assistente.

Serie A, dove vedere in TV e streaming Fiorentina-Lazio

Fiorentina-Lazio si gioca domenica 10 marzo alle 20.30 allo stadio Artemio Franchi di Firenze. Ma adesso ecco tutte le informazioni su dove vedere Fiorentina-Lazio in TV e streaming. La gara sarà trasmessa da Sky sui canali Sky Sport Uno (canale 201 del satellite e 372 del digitale terrestre) e Sky Sport 251. Per vedere Fiorentina-Lazio in streaming bisogna collegarsi a Sky Go attraverso l'app, disponibile per pc, smartphone e tablet. Sky Go è un servizio riservato agli abbonati Sky.