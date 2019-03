Nerazzurri impegnati a San Siro dopo la sconfitta contro il Cagliari.

10/03/2019 13:00

Inter-SPAL è una delle tre gare della 27ª giornata di Serie A che si gioca alle ore 15. I padroni di casa, reduci dalla sconfitta della scorsa giornata in casa del Cagliari, hanno perso una posizione in classifica in favore dei cugini del Milan: adesso la squadra di Spalletti è quarta con 47 punti, uno in meno dei rossoneri. Anche la SPAL si presenta alla gara di San Siro dopo una sconfitta: il 2-1 subito in casa dalla Sampdoria ha bloccato i ferraresi in 16esima posizione in classifica con 23 punti, 5 in più del Bologna terzultimo.

L'andata tra Inter e SPAL si è chiusa 2-1 in favore dei nerazzurri, grazie alla doppietta di Icardi. Di Paloschi il gol del pari momentaneo. L'arbitro della sfida di domenica sarà il signor Calvarese, coadiuvato dagli assistenti De Meo e Alassio. Al VAR ci sarà Di Bello, mentre il suo assistente sarà Vuoto.

Getty Images Inter-SPAL si gioca domenica 10 marzo alle 15.

Serie A, dove vedere in TV e streaming Inter-SPAL

Ma ecco tutte le informazioni su dove vedere in TV e streaming Inter-SPAL. La gara sarà trasmessa in diretta da Sky sui canali Sky Sport Serie A (canale 202 del satellite e 383 del digitale terrestre) e Sky Sport 252. Sarà possibile vedere in streaming Inter-SPAL attraverso Sky Go, la piattaforma di streaming riservata agli abbonati Sky. Per accedere a Sky Go è necessario scaricare l'app, disponibile per pc, smartphone e tablet.