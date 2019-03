Gli azzurri ospiti del Sassuolo nel match delle 18.

10/03/2019 16:00

Sassuolo-Napoli è il match della 27ª giornata di Serie A che si gioca domenica 10 marzo alle 18. I ragazzi di De Zerbi si presentano dopo la sconfitta di San Siro contro il Milan, che ha costretto i neroverdi all'undicesimo posto in classifica con 31 punti. Discorso simile per il Napoli, che ha perso il posticipo del San Paolo contro la Juventus e adesso si trova a 16 punti di svantaggio dalla capolista.

All'andata si impose il Napoli per 2-0, grazie alle reti di Ounas e Insigne. L'arbitro del match sarà il signor Manganiello, supportato da Valeriani e Colarossi. Al VAR ci sarà invece Doveri, aiutato da Preti. Illuzzi il quarto uomo.

Getty Images Sassuolo e Napoli si sfidano domenica alle ore 18.

Serie A, dove vedere Sassuolo-Napoli in TV e streaming

Ecco tutte le informazioni su dove vedere Sassuolo-Napoli in TV e streaming. La gara sarà trasmessa da Sky sui canali Sky Sport Serie A (canale 202 del satellite o 373 del digitale terrestre) e Sky Sport 251. Per vedere Sassuolo-Napoli in streaming bisogna collegarsi a Sky Go attraverso l'app ufficiale, disponibile per pc, smartphone e tablet. Ricordiamo che Sky Go è un servizio riservato agli abbonati Sky.