Le due squadre si affrontano domenica al Benito Stirpe alle 15.

10/03/2019 13:00

Frosinone-Torino è la gara della 27ª giornata di Serie A che vede le due squadre in situazioni diverse. I padroni di casa arrivano al match dopo il pari a reti bianche ottenuto in casa del Genoa nello scorso turno. I ciociari sono penultimi in classifica con 17 punti conquistati in 26 giornate. Discorso diverso per il Toro, che nell'ultimo turno ha vinto 3-0 in casa contro il Chievo e che è in piena zona Europa. La squadra di Mazzarri, infatti, è settima con 41 punti.

All'andata il Toro si è imposto 3-2 grazie alle reti di Rincon, Baselli e Berenguer, mentre per il Frosinone sono andati in gol Ciano e Goldaniga. L'arbitro della gara sarà il signor Giacomello, Del Giovane e Schenone gli assistenti. Al VAR ci sarà Guida mentre il suo assistente sarà Longo.

Getty Images

Serie A, dove vedere Frosinone-Torino in TV e streaming

Frosinone-Torino si gioca domenica 10 marzo alle ore 15 allo stadio Benito Stirpe di Frosinone. Ma adesso ecco tutte le informazioni su dove vedere Frosinone-Torino in TV e streaming. La gara sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky sul canale Sky Sport 253. Per vedere in streaming Frosinone-Torino è necessario scaricare l'app ufficiale di Sky Go, disponibile per pc, smartphone e tablet.