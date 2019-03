La gara del Dall'Ara è il lunch match della 27ª giornata.

Il lunch match della 27ª giornata di Serie A è Bologna-Cagliari. I padroni di casa arrivano dopo la pesante sconfitta del Friuli, 2-1 contro l'Udinese, che li ha costretti a rimanere al 18esimo posto in classifica con 18 punti. Il Cagliari, invece, ha vinto l'anticipo del sabato contro l'Inter: il 2-1 della Sardegna Arena ha permesso alla squadra di Maran di arrivare al 14esimo posto in classifica con 27 punti. All'andata il match tra Bologna e Cagliari ha visto i sardi portare a casa i tre punti grazie alle reti di Pavoletti e Joao Pedro.

L'arbitro della gara sarà il signor Irrati, supportato da Marrazzo e Cecconi, Abbattista il quarto uomo. Al VAR ci sarà invece Valeri, supportato dall'aiuto di Meli.

Serie A, dove vedere Bologna-Cagliari in TV e streaming

Bologna-Cagliari si gioca domenica 10 marzo alle 12.30 allo stadio Dall'Ara di Bologna. Ma ecco tutte le informazioni su dove vedere Bologna-Cagliari in TV e streaming. La gara sarà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN, che ha ottenuto i diritti per il match delle 12.30 della domenica. Per vedere Bologna-Cagliari in streaming è necessario scaricare l'app di DAZN sulla propria smart tv, tablet o smartphone ed inserire le proprie credenziali. È possibile vedere Bologna-Cagliari in streaming gratis attivando il mese di prova di DAZN: al termine dei 30 giorni gratuiti, l'offerta si rinnoverà al costo di 9.99 euro al mese.