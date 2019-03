Si pensa a un normale errore di battitura, anche perché nel tweet ci sono diversi refusi. Comprensibile vista la foga della partita. Ma pochi minuti dopo l'account dei nerazzurri si ripete per ben 2 volte chiamando Audero col nome di Aguero. Probabilmente in questo caso l'addetto alla cronaca sul canale Twitter dell'Atalanta si sarà confuso. O magari stava guardando una replica delle partite del Manchester City.

Emil Audero è sicuramente uno dei prospetti più interessanti del calcio italiano e la Sampdoria ha scelto di investire ben 20 milioni di euro su di lui per prenderlo dalla Juventus. Ma forse neanche lui si aspettava di essere confuso con uno degli attaccanti migliori al mondo come Sergio Aguero .

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK