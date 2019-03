El Pibe de Oro come al solito non le manda a dire e se la prende con il commissario tecnico: "Non chiamarlo è una mancanza di rispetto per il mondo del calcio".

di Marco Ercole - 10/03/2019 19:38 | aggiornato 10/03/2019 20:42

Nella sua esperienza da commissario tecnico dell'Argentina, Diego Armando Maradona non è riuscito a lasciare il segno così come era riuscito da calciatore. Nonostante questo, però, El Pibe de Oro non perde mai occasione per far sentire il suo parere e parlare da tifoso della sua nazionale.

E in ogni circostanza in cui lo fa, in genere, si lascia sempre andare senza freni, regalando titoli e polemiche varie. Una volta è contro la Federcalcio argentina (da sempre indigesta al Diez), un'altra contro il commissario tecnico di turno, un'altra ancora contro i giocatori.

È accaduto anche stavolta e nel mirino è finito il ct Lionel Scaloni. È lui il colpevole e il motivo è semplice: non ha convocato Sergio Aguero, stella del Manchester City (e genero dello stesso Maradona) per i prossimi impegni dell'Argentina, quelli che si disputeranno nella pausa dei campionati di marzo, contro Venezuela e Marocco. Così, quando gli è stato domandato cosa ne pensasse al termine della partita vinta 2-1 dai suoi Dorados contro lo Zacatepec, El Diez ci è andato giù duro.

Getty Images Diego Maradona commenta l'esclusione di Aguero dall'Argentina

Aguero non convocato, Maradona attacca Scaloni

Nonostante il successo appena maturato dai suoi Dorados, Maradona si è subito alterato quando ha dovuto commentare le convocazioni di Scaloni, alzando immediatamente i toni:

Si era forse rinchiuso in un convento o non ha la televisione? Cosa dovrebbe dimostrare il fatto che Aguero non sia convocato? Il Kun è il capocannoniere del Manchester City, un grandissimo giocatore.

Non contento poi ha rincarato ulteriormente la dose:

Non convocare Aguero è una mancanza di rispetto nei confronti del mondo del calcio

Successivamente Diego è potuto tornare a sorridere, perché a fronte della notizia dell'esclusione di Aguero, c'è da commentare il rientro di Lionel Messi tra i convocati di Lionel Scaloni per le prossime partite dell'Argentina.

Il ritorno di Messi con l’Argentina mi conforta, vedremo sicuramente un buon calcio

Ecco, Messi riesce sempre a mettere d'accordo tutti, anche Maradona.