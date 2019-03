Così ha parlato Solari quando gli è stato chiesto come mai siano state così poche le opportunità di Isco da quando si è insediato sulla panchina del Real Madrid . Tra loro due l'amore non è mai sbocciato, poco ma sicuro.

Per giocare devi prima metterti in forma.

Solari ha lasciato Isco fuori dai convocati per affrontare il Valladolid nella partita di Liga di questa sera nel Nuevo José Zorilla, nonostante le tante defezioni già presenti nell'organico del Real Madrid . L'argentino ha messo in lista 19 giocatori e farà uno scarto solo all'ultimo, quasi certamente Luca Zidane.

