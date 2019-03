Dorna ha ufficializzato le date dei test MotoGP 2019-2020. Grande novità estiva: il 19-20 agosto i collaudatori gireranno sul nuovo circuito finlandese del Kymiring.

Nel primo week-end di gara la Dorna ha stabilito le date dei prossimi test ufficiali di MotoGP per quest’anno e per il 2020. Si comincia il 29-30 agosto al Misano World Circuit Marco Simoncelli, due giorni di prove ufficiali per la classe regina, dove si studieranno gli ultimi aggiornamenti per il finale di Mondiale e le prime novità del prossimo campionato. Ma la vera novità è il test di due giorni fissato per 19-20 agosto al KymiRing, riservato ai test team.

I collaudatori potranno girare sul tracciato finlandese al momento ancora in costruzione, che dal prossimo anno ospiterà un Gran Premio di MotoGP. Se in Europa sarà piena estate in Finlandia i test rider potrebbero ritrovarsi davanti ad un meteo tipico autunnale, quindi con temperature dell’asfalto piuttosto basse. Situato a Iitti, Kymenlaakso, 110 Km dalla capitale Helsinki, avrà una lunghezza di 4,6 KM e riporterà la Top Class dopo 35 anni di assenza nel Paese scandinavo e potrà ospitare qualsiasi gara autorizzata dalla FIA.

Il programma di Test include due giornate IRTA al Circuito de Jerez-Angel Nieto il 25 ed il 26 novembre, ultima apparizione ufficiale del 2019 prima della pausa invernale. Si ripartirà da Sepang dal 7 al 9 febbraio a Sepang, con il tradizionale Shakedown di tre giorni, tra il 2 ed il 4 febbraio, riservato ai collaudatori e ad eventuali piloti che possono beneficiare delle concessioni regolamentari.

Ufficializzate le date dei test IRTA MotoGP per la stagione 2019-2020, utili per lavorare sullo sviluppo dei prototipi che scenderanno in pista nel prossimo campionato del mondo. A queste date vanno aggiunti gli appuntamenti prefissati per la stagione 2019.

6 maggio a Jerez de la Frontera, 17 giugno a Barcellona e il 05 agosto a Brno. Dal prossimo anno il numero dei Gran Premi salirà a quota 20 con l'ingresso del round finlandese.