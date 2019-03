Grande soddisfazione per il Dovi, che come nel 2018 ha vinto il duello con Marquez in Qatar. Può sorridere anche Valentino, quinto dopo essere partito quattordicesimo.

Non è mancato lo spettacolo nella prima gara del campionato MotoGP 2019 in Qatar. Bellissimo il duello vinto da Andrea Dovizioso contro Marc Marquez. Una riedizione di quanto successo l'anno scorso, con l'italiano che è riuscito nuovamente a beffare il rivale.

Podio completato da un bravissimo Cal Crutchlow, che ha avuto la meglio sulla Suzuki di Alex Rins dopo una battaglia molto accesa. Sorprendente Valentino Rossi, che al traguardo è arrivato quinto in seguito a una gara di rimonta iniziata dalla quattordicesima posizione della griglia MotoGP. Evidentemente nel suo box hanno lavorato molto bene per risolvere i problemi riscontrati nelle prove libere e nelle qualifiche.

Il Dottore si è messo dietro sia la Ducati di Danilo Petrucci che l'altra Yamaha ufficiale di Maverick Vinales, partito dalla pole position e deludente in gara. Difficile corsa per Jorge Lorenzo, dolorante dopo le cadute del sabato e tredicesimo al traguardo. Meglio di Andrea Iannone, che non va oltre la quattordicesima posizione con l'Aprilia.

Dovizioso ha bissato il successo del 2018 e ovviamente c'è tanta soddisfazione per lui e il team Ducati. Anche se ovviamente questo è solo l'inizio e la stagione sarà ancora lunga. Importante averla iniziata nel modo migliore, però il pilota forlivese è uno che resta coi piedi per terra. Intervistato da Sky Sport, ha mostrato la propria felicità per questa vittoria nella gara inaugurale del campionato MotoGP 2019.

Quando Marquez mi ha passato, ho capito che era messo male con le gomme, non aveva grip. Questo mi ha dato una extra-motivazione nel ripassarlo subito per non dargli la possibilità di provarci. Ho fatto tutto perfetto, anche se lui è forte a crearsi le situazioni e anche all'ultima curva ha fatto un tentativo. Comunque sono io che l'ho portato al limite e gli era difficile fare un sorpasso pulito. Dà sempre gusto batterlo nel duello e iniziare così la stagione. Nei test non mi ero nascosto, eravamo messi male veramente. Ducati ha lavorato bene per migliorare.

Il vice-campione del mondo 2017 e 2018 viene interpellato sul nuovo motore della Honda, che si è portata vicinissimo alla Ducati come performance sui rettilinei. Non c'è troppa preoccupazione, perché va ancora capito se il progresso fatto in quell'ambito possa creare svantaggi in altri.

Hanno più potenza e dunque hanno un vantaggio dove l'anno scorso perdevano, però voglio vedere in altre piste. Accelerano di più, ma non è detto che ciò non gli possa creare altri problemi. Ho visto Marquez davvero in difficoltà col grip dietro. Comunque il Qatar come gara va preso con le pinze e non dice come andrà la stagione. Sono il terzo italiano più vincente nella top class? Che onore, pensate a tutti quelli che non credevano in me. Non lo dico per rivincita e non vivo per queste cose, però ci sta dirlo...

Marquez incassa la sconfitta con positività

Marquez avrebbe certamente preferito vincere, invece che farsi battere come un anno fa. Tuttavia, il secondo posto di Losail rappresenta un ottimo risultato nell'economia generale di un'annata che prevede ancora moltissimi GP e pertanto il piazzamento odierno è prezioso. Infatti nel post-gara su Sky Sport ha confermato di essere complessivamente contento.

Oggi Dovizioso era più forte di noi, lo era già stato nelle prove libere. Io di solito uso la gomma dura davanti, ma qui non lavorava bene e ho dovuto montare una media che per me non è l'ideale. Non potevo staccare tardi come faccio normalmente. Il mio obiettivo era il podio, ho fatto secondo e ho replicato quanto fatto l'anno scorso. Ci ho provato, vado a dormire tranquillo. Sono contento, visto l'inverno che ho avuto e il fatto che questa non è la pista migliore per noi. Adesso verranno circuiti più adatti.

Il sette volte campione del mondo è stato anche chiesto del nuovo motore Honda, apparso sul livello di quello Ducati. Lo spagnolo ha mostrato soddisfazione per i progressi effettuati sulla sua RC213V.

Va forte quest'anno, anche se dobbiamo lavorare ancora un po' sull'elettronica perché di solito diventa più difficile da gestire in curva andando più forte. Sono contento del miglioramento.

Rossi sorpresa della gara di Losail: "Ma sono preoccupato"

Rossi è stato probabilmente il pilota più sorprendente di questo primo appuntamento MotoGP del 2019. Venerdì e sabato la sua situazione era veramente negativa, ma in gara è riuscito a riscattarsi alla grande. Il quinto posto è positivo, per come si era messa, anche se Valentino vorrebbe giocarsi podi e vittorie.

Nel Warm Up abbiamo fatto un miglioramento, poi abbiamo fatto una modifica ulteriore per la gara e guidavo molto bene. È stata una bella rimonta, mi sono divertito. Risultato positivo per come ero andato durante il weekend. La parte brutta è che comunque sono preoccupato, perché siamo messi come l'anno scorso più meno. Solo che stavolta ci sono altri due in mezzo, nel 2018 ero riuscito a fare terzo. Vinales è stato impressionante nelle qualifiche, però domenica non puoi guidare sempre così. Dopo un po' di giri iniziamo a scivolare e siamo più in difficoltà rispetto agli altri in accelerazione, mettono a terra più grip e più cavalli.

Al suo box Valentino ha ricevuto la visita di Lewis Hamilton, campione della Formula 1 che conosce bene e col quale potrebbe ritrovarsi in pista tra non molto.

Abbiamo avuto una bella chiacchierata, mi sono divertito. Ci sentiamo spesso per telefono, è un grande e ha passione per il motorsport. L'ho invitato nuovamente al Ranch e ha detto che verrà. Io sulla Mercedes e lui sulla Yamaha? Sarebbe bellissimo, un sogno. Spero che potrà capitare, penso che si possa organizzare.