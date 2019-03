Andrea Dovizioso conquista la prima vittoria della stagione 2019 di MotoGP. Bel duello con Marc Marquez (2°), sul podio Cal Crutchlow. Buona la prestazione di Valentino Rossi (5°).

di Luigi Ciamburro - 10/03/2019 17:32

Andrea Dovizioso rispetta il pronostico e va a conquistare la prima gara stagionale del 2019. Ancora una volta deve battagliare contro la Honda di Marc Marquez fino all'ultima curva, ma la Rossa riesce ad avere la meglio. La RC213V ha però dimostrato di aver fatto un bel passo avanti in termini di potenza sul rettilineo. Ai piedi del podio la Suzuki di Alex Rins che riesce a tenere bene fino agli ultimi giri, prima di dover cedere il passo ai tre davanti.

In casa Yamaha Valentino Rossi capovolge le sensazioni della vigilia e riesce a fare meglio del compagno di team Maverick Vinales (7°) partito dalla pole. Ancora una volta il Dottore si dimostra 'animale da gara', anche se la M1 ha ancora molto su cui lavorare. Petrucci ha perso terreno nel finale di gara e deve accontentarsi della sesta piazza. Bene l'esordio stagionale di Aprilia che colleziona una buona top-10 con Aleix Espargarò.

Getty Images Andrea Dovizioso in testa al GP del Qatar

MotoGP, la cronaca della gara in Qatar

Ordine di arrivo

Dovizioso (Ducati) Marquez (Honda) Crutchlow (Honda) Rins (Suzuki) Rossi (Yamaha) Petrucci (Ducati) Vinales (Yamaha) Mir (Suzuki) Nakagami (Honda) Espargarò (Aprilia) Morbidelli (Yamaha) P.Espargarò (KTM) Lorenzo (Honda) Iannone (Aprilia) Zarco (KTM) Quartararo (Yamaha) Oliveira (KTM) Abraham (Ducati) Rabat (Ducati) Syahrin (KTM)

Ritiri

Rit. Smith (Aprilia)

Rit. Miller (Ducati)

Rit. Bagnaia (Ducati)

Ultimo giro - Dovizioso sorpassa Marc, ancora una volta è un duello all'ultima curva, ma è il pilota Ducati a vincere il GP del Qatar. Sul podio Crutchlow, 4° Rins, 5° Rossi, 6° Petrucci, 7° Vinales, 8° Mir, 9° Nakagami, 10° Aleix Espargarò.

21° giro - Marquez infila Dovizioso, 3° Crutchlow

20° giro - Tre giri alla bandiera a scacchi: Dovizioso e Marquez sono pronti a giocarsi la vittoria al fotofinish. Rossi passa in 5^ posizione e si mette alle spalle Petrucci.

18° giro - Joan Mir risucchiato della due Yamaha ufficiali, Valentino 6°. Dovizio-Marquez-Rins si giocano i tre gradini del podio

16° giro - Rossi supera Vinales e si piazza 7°

15° giro - Si viaggia sull'1'55 basso. Dovizioso sempre al comando, con Rins che dà l'assalto a Marquez, 4° Petrucci

13° giro - Dovizioso e Marquez sembrano prepararsi al duello finale, dietro Rins, Petrucci e Crutchlow. 8° Rossi davanti a Morbidelli.

11° giro - Marquez e Petrucci sorpassano Rins, nelle retrovie Morbidelli passa Rossi.

10° giro - Top-10: Dovizioso, Rins, Petrucci, Marquez,Mir, Crutchlow, Vinales, Morbidelli, Rossi, Miller.

8° giro - Lo spagnolo della Suzuki si mette davanti e detta il ritmo, inseguono Dovizioso e Marquez

7° giro - Valentino 8° alle spalle di Vinales, Lorenzo 17° in evidente difficoltà. Davanti bel testa a testa Rins-Dovizioso con il forlivese che mantiene la testa del gruppo.

5° giro - Rins sorpassa Marquez e si piazza a 51 millesimi dalla Ducati #04

4° giro - La top-10 recita: Dovizioso, Marquez, Crutchlow, Rins, Mir, Petrucci, Vinales, Nakagami, Rossi, Morbidelli.

2° giro - Valentino Rossi recupera posizioni e si piazza 10°. Miller ha problemi con la gomma della seduta e scivola nelle retrovie. Ne approfittano Marquez e Crutchlow per mettersi all'inseguimento del Dovi.

1° giro - Inizia la stagione 2019! Dovizioso parte subito a cannone e si mette in testa al gruppo seguito da Miller e Marquez. 7° il pole-man Vinales autore di una pessima partenza.

18:00 - Fabio Quartararo, che partiva dalla quinta posizione, dovrà partire dalla pit-lane dopo che la moto si è spenta prima del giro di ricognizione.

17:55 - Pochi minuti al via. In griglia di partenza occhi puntati sulla scelta delle gomme. Quasi tutti hanno optato per la doppia media, ma Danilo Petrucci è l'unico dei big ad aver adottato Soft all'anteriore e Soft al posteriore: una strategia azzardata che potrebbe essere l'asso nella manica o la condanna nel finale di gara. Nel box Yamaha Lewis Hamilton ha portato il suo saluto a Valentino Rossi, in attesa di rivedersi quanto prima al Ranch di Tavullia.

MotoGP, il riassunto del sabato di qualifiche

Inizia il conto alla rovescia per la prima gara della stagione 2019 di MotoGP. Al termine delle qualifiche del sabato Maverick Vinales ha conquistato la pole position davanti alla Ducati di Andrea Dovizioso e alla Honda di Marc Marquez. Lievi malumori al termine delle Q2 in casa Ducati, per il comportamento poco elegante del campione in carica che ha sfruttato per due volte la scia di Danilo Petrucci (settimo in griglia). Gara in salita per Valentino Rossi che parte 14esimo ed è alla ricerca disperata di un buon feeling con la gomma anteriore. Il Dottore ha riscontrato un consumo anomalo del pneumatico anteriore quando le temperature si abbassano nelle ore serali, probabilmente a causa di un setting errato.

Sarà una seconda fila un po' a sorpresa, con tre 'outsider' (Miller, Quartararo e Crutchlow) che proveranno a dare l'assalto al podio. Bene anche la prestazione di Franco Morbidelli che attenderà il semaforo verde dall'ottavo posto. Per Jorge Lorenzo, invece, 15esimo in griglia, si prospetta una gara in salita. Nella FP3 e nella Q2 ha riportato due cadute che gli hanno causato qualche dolore alla spalla. Con lo scafoide del polso sinistro non ancora al top, il maiorchino dovrà stringere i denti per tentare di chiudere in top-10. Con l'arrivo in MotoGP di Francesco Bagnaia saranno sei gli italiani impegnati nel massimo campionato di motociclismo: il campione di Moto2 partirà dalla quinta fila al fianco di Rossi e Lorenzo.