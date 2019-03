Il celebre quotidiano britannico svela il sistema di corruzione con cui il Paese asiatico si sarebbe aggiudicato la prossima Coppa del Mondo grazie alla tv di stato Al Jazeera.

10/03/2019

Sembra prossimo ad abbattersi sulla FIFA l'ennesimo scandalo legato alla controversa assegnazione al Qatar dei Mondiali di calcio del 2022, torneo attorno al quale più passa il tempo e più si addensano nubi e polemiche: ai diritti umani calpestati degli operai chiamati a lavorare alle infrastrutture del torneo e all'insolita collocazione nel periodo di novembre-dicembre, che sconvolgerà i calendari dei principali tornei del pianeta, si sono aggiunti da tempo i sospetti di corruzione legati alla scelta da parte del massimo organismo calcistico al mondo del Paese asiatico come sede per la 22esima edizione della Coppa del Mondo.

È notizia delle ultime ore che il Times sarebbe entrato in possesso di documenti che dimostrano come la gara di assegnazione, andata in scena nel 2010, fu decisamente turbata e influenzata da una ricca offerta fatta pervenire alla FIFA da parte del Qatar, ansioso di ospitare i Mondiali di calcio e disposto a tutto pur di raggiungere il proprio scopo. Per aggirare le regole, che naturalmente vietano incentivi economici da parte dei Paesi interessati, il comitato qatariota si sarebbe servito della televisione di stato Al Jazeera.

L'emittente avrebbe infatti fatto pervenire la propria offerta per la trasmissione della Coppa del Mondo nelle edizioni 2018 e 2022 - 118 milioni di euro a edizione - aggiungendo un bonus di ulteriori 118 milioni se la seconda fosse andata in scena proprio in Qatar. Una manovra ai limiti della legalità in condizioni normali e invece chiaramente scorretta e indifendibile nel momento in cui a farla è Al Jazeera, tv di proprietà della stessa famiglia reale a capo del comitato che vuole organizzare l'evento.

Il capo del comitato qatariota Sheikh Hamad bin Khalifa Al-Thani festeggia con la moglie Sheikha la vittoria nella gara di assegnazione per i Mondiali del 2022.

Mondiali 2022, ecco come il Qatar ha violato le regole

Fin dalla sorprendente assegnazione al Qatar dei Mondiali del 2022 era nato il sospetto che dietro ci fossero stati giochi di potere e soprattutto corruzione, e i documenti visionati dal Times - che adesso sarebbero al vaglio della polizia svizzera in una nuova inchiesta - dimostrerebbero in modo inequivocabile che il Paese asiatico si sarebbe di fatto "comprato il Mondiale" invece di partecipare all'asta di assegnazione come tutti.

C'è di più: nel 2013, mentre venivano condotte le indagini che avrebbero infine dimostrato - in modo decisamente poco limpido - che non era stata commessa alcuna irregolarità, la FIFA avrebbe ricevuto un secondo pagamento relativo ai diritti televisivi pari a circa 430 milioni di euro, che uniti ai 350 della prima tranche porterebbero il totale all'impressionante cifra di 780 milioni, accordo ratificato dall'allora segretario generale Jérôme Valcke, successivamente squalificato per 9 anni e licenziato dal massimo organismo calcistico mondiale proprio per corruzione.

Secondo Damian Collins, membro del parlamento inglese dove presiede al comitato che si occupa di digitale, media, cultura e sport, ci sarebbero gli estremi affinché la FIFA rinunci ai soldi incassati e riveda addirittura l'assegnazione del torneo, mentre Al Jazeera spiega l'accordo definendolo estremamente trasparente e la cui presenza è tipica in eventi di questa portata.

Si tratta di contributi alla promozione, prassi di mercato standard e spesso imposta alle emittenti da parte delle federazione sportive. C'è evidentemente un significativo aumento degli interessi e dei ricavi - così come significati costi di produzione locali aggiuntivi - quando un importante evento sportivo viene assegnato al mercato dell'emittente interessata. Gli accordi erano indipendenti da qualsiasi offerta e non erano in alcun modo destinati a influenzare l'esito del voto.

Si sarebbe dunque trattato, secondo Al Jazeera, di accordi standard derivanti dall'ovviamente diverso interesse e dispendio di mezzi e energie nel caso i Mondiali del 2022 si fossero giocati in Qatar, dove l'emittente ha sede, o in qualsiasi altra parte del mondo. Tesi sostenuta anche dalla FIFA, che interrogata dal Times ha ricordato di avere già commentato le accuse legate all'offerta del 2022 per la Coppa del Mondo pubblicando il rapporto Garcia su Fifa.com e di essere comunque, come sempre, a disposizione delle autorità.