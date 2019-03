Liga, Valladolid-Real Madrid 1-4: Solari saluta con una vittoria

Le merengues soffrono un tempo ma poi passano e restano in corsa almeno per il secondo posto: vittoria in rimonta con 3 gol su palla inattiva e assolo finale di Modric.

di Simone Cola - 10/03/2019 22:56 | aggiornato 10/03/2019 23:02

Contro il Valladolid aveva iniziato la sua avventura e contro il Valldolid - ormai manca soltanto l'ufficialità - la concluderà: Santiago Solari è ormai soltanto sulla carta il tecnico di un Real Madrid che sotto la sua gestione era sembrato riuscire a riprendere in mano una stagione cominciata in maniera disastrosa con Julen Lopetegui in panchina e che invece, nel giro di una settimana, ha perso tutto: Coppa del Re, Liga e Champions League.

Nessun trofeo andrà ad arricchire da qui a giugno la ricchissima bacheca di una squadra, il Real Madrid, che ha la vittoria nel suo DNA e che non può accettare le sconfitte inanellate in rapida successione contro il Barcellona (due volte) e contro l'Ajax: davanti al pubblico amico del Bernabeu le merengues sono crollate, batoste che hanno lasciato strascichi notevoli, inasprito il rapporto tra il capitano Sergio Ramos e il presidente Florentino Perez e segnato il destino di Solari, che lunedì conoscerà il nome del suo sostituto.

In tutto questo però c'è un finale di stagione ancora da onorare, un secondo posto nella Liga da inseguire per l'orgoglio di un gruppo che si credeva fosse formato da campioni e che invece ha deluso ampiamente le aspettative e in gran parte sarà rifondato. La terza parte di un'annata da dimenticare dovrà fare intravedere almeno chi potrà essere utile alla causa nel futuro, e questa comincia da Valladolid, dall'Estadio José Zorrilla, contro una squadra al 16esimo posto in classifica e che giocherà con il coltello tra i denti per conquistare 3 punti che in ottica-salvezza potrebbero essere pesantissimi.

Santiago Solari, ormai prossimo all'esonero come tecnico del Real Madrid.

Liga, Valladolid-Real Madrid: la cronaca del match

Non che per il Real Madrid la vittoria sia meno importante: Barcellona e Atletico Madrid hanno vinto, e alle spalle il sorprendente Getafe quarto non è poi così lontano. Nella sua ultima gara sulla panchina delle merengues Solari rinuncia ancora a Marcelo e conferma la formazione con cui ha tentato inutilmente di rianimare i campioni d'Europa e del mondo nelle ultime giornate: mancano Sergio Ramos e Vinicius infortunato, Isco non è neanche in panchina, al fianco di Benzema giocano Asensio e Dani Ceballos.

Il Real è una squadra spenta e spaesata, tenta di controllare il gioco ma al primo ribaltamento di fronte è già in difficoltà: Oscar Plano scappa sulla sinistra a Odriozola che lo stende, l'arbitro concede un calcio di rigore che però Ruben Alcaraz spara altissimo. È il 12esimo minuto di gioco ed è soltanto l'inizio di un quarto d'ora di fuoco che porta a due gol annullati a Sergi Guardiola - sempre per fuorigioco - e al meritato gol del vantaggio dei padroni di casa: al 29esimo Keko centra dalla trequarti destra, Guardiola appoggia in spaccata e il giovane Anuar non può sbagliare da pochi passi.

Il gol scuote il Real Madrid, che non intende mollare almeno il secondo posto nella Liga e soprattutto non può permettersi nuove figuracce: è una reazione di nervi quella dei blancos, incapaci di palleggiare con convinzione e in difficoltà nel penetrare le linee spesse di una squadra schierata con il 4-4-1-1 e sempre insidiosa quando riparte in velocità. Il pari degli uomini di Solari arriva però quasi immediatamente: Benzema, che almeno sembra provarci sempre, si guadagna un corner dove Masip esce male su Nacho lasciando a Varane il pallone dell'1-1 che il difensore francese non sbaglia, facendosi perdonare la distrazione in occasione del vantaggio avversario. Il pareggio sembra fare bene alle merengues, che chiudono il primo tempo in crescendo - botta di Casemiro deviata in angolo da Masip - ma sempre mostrando enormi limiti a livello di manovra.

La ripresa: doppio Benzema, assolo di Modric

Nella ripresa il Valladolid cerca subito di mettere in difficoltà il Real Madrid, ma stavolta il duello che nel primo tempo aveva portato a un rigore per i padroni di casa stavolta si ripete nell'area opposta: Oscar Plano stende Odriozola, Jesús Gil Manzano fischia un calcio di rigore e le merengues passano in vantaggio con Benzema che spiazza Masip. Pochi minuti dopo il portiere dei bianco-viola tiene in partita i suoi respingendo d'istinto un tiro al volo di Ceballos, servito bene dalla trequarti da Asensio.

Non basta: al 59esimo, sul calcio d'angolo numero 11 per il Real Madrid, arriva la doppietta di Benzema bravo a svettare di testa e a battere ancora Masip: il francese sorride, non fa altrettanto Solari, consapevole di quanto una vittoria sarà comunque ininfluente sul suo futuro. Calano i ritmi, il Valladolid prova comunque a tenere viva la gara ma è anche sfortunato quando Guardiola gira sul palo un corner battuto dal neo-entrato Verde. Nemmeno l'espulsione di Casemiro per doppia ammonizione cambia l'inerzia di una gara che il Real Madrid ha vinto grazie ai guizzi delle sue stelle su palla inattiva, e a chiudere il discorso ci pensa il Pallone d'Oro Modric, che vince un rimpallo con Fernandez e segna il gol del definitivo 1-4.

Finisce quasi sicuramente qui, così come era iniziata con una vittoria contro il Valladolid, l'avventura durata 127 giorni di Santiago Solari sulla panchina del Real Madrid: in mezzo un rendimento disastroso, scelte discutibili ma anche l'inspiegabile calo di rendimento di tanti giocatori che meno di un anno fa si laureavano con merito campioni d'Europa e che in questi mesi sono sembrati incapaci di giocare come una squadra. Non basterà cambiare tecnico, Florentino Perez ne è consapevole e a giugno ci sarà da aspettarsi fuochi d'artificio sul calciomercato: fino ad allora, però, tutti dovranno dimostrare di essere ancora da Real.

Tabellino

Valladolid (4-4-1-1): Masip; Antoñito, Fernandez, Calero, Martinez; Keko (73' Cop), Michel, Ruben Alcaraz, Oscar Plano (85' Unal); Anuar (63' Verde); Sergi Guardiola. Allenatore: Sergio Gonzalez.

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Odriozola, Nacho, Varane (88' Vallejo), Reguilòn (88' Marcelo); Modric, Casemiro, Kroos (74' Valverde); Asensio, Benzema, Dani Ceballos. Allenatore: Solari.

Gol: 29' Anuar, 34' Varane, 52' (R), 59' Benzema, 85' Modric Ammoniti: Odriozola, Reguilòn, Martinez, Courtois Espulsi: Casemiro Arbitro: Jesús Gil Manzano