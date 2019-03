Non è chiaro se si sia trattato semplicemente di un errore di trasmissione (che ha mostrato immagini precedenti della sala, prima che si riempisse) o se non ci fosse realmente nessuno in sala VAR a controllare il gol. Quel che è sicuro è che sui social network è già scoppiata la polemica contro il Real Madrid.

Al 14esimo minuto i padroni di casa vanno in vantaggio con Sergi Guardiola ma dopo un controllo la rete non è convalidata. Il problema? Le immagini mostrano la sala VAR vuota.

