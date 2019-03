La tifoseria della Juventus in queste settimane sta vivendo una sorta di divisione per attriti interni ma CR7 è convinto che grazie alla spinta dell'Allianz Stadium sarà possibile compiere l'impresa contro la squadra di Simeone.

Uno dei più carichi è Cristiano Ronaldo , che nella sfida del Wanda Metropolitano non si è visto e ora vuole rovesciare le sorti del confronto. Il portoghese ha parlato della grande partita di martedì sera in un'intervista a Juventus TV .

Ormai è partito il conto alla rovescia in casa Juventus per la sfida contro l'Atletico Madrid in cui i bianconeri cercheranno di guadagnarsi l'accesso ai quarti di finale di Champions League ribaltando il 2-0 subito all'andata.

