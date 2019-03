Inter, Spalletti: "Icardi? Non ne so niente, ci penserà Marotta"

Inter, Spalletti: "Icardi? Non ne so niente, ci penserà Marotta"

Non è ancora certo quindi il rientro in rosa dell'ormai ex capitano dell'Inter. Ora però la sua squadra ha bisogno di lui e secondo Marotta questi potrebbero essere i giorni decisivi: Icardi sembra sempre più vicino il ritorno in campo.

Noi siamo molto ottimismi. Queste cose succedono in ogni squadra. Con Icardi servono il bastone e la carota: la società ha agito nel modo giusto. Se gli chiederemo i danni? Sarebbe una sconfitta per entrambe le parti.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK