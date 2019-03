Altro messaggio criptico della moglie-agente dell'ex capitano nerazzurro. Lui intanto evita di fare gli auguri di compleanno al club sui social network.

di Marco Ercole - 10/03/2019 09:45 | aggiornato 10/03/2019 09:55

Di questi tempi, anche un messaggio sui social network (soprattutto se apparso sul profilo Instagram di Wanda Nara) può rivelarsi un prezioso indizio per tentare di decifrare una situazione di calcio o calciomercato. Non fa eccezione (anzi, ne è l'emblema) la storia tra l'Inter e Mauro Icardi.

L'ex capitano nerazzurro continua a restare fuori dal progetto tecnico, nonostante i negoziati tra lui e la società stiano continuando nel tentativo di trovare una soluzione che faccia contenti tutti quanti.

Il club vorrebbe trovare il modo per far tornare a disposizione Icardi, con un piano di rientro che lo potrebbe (almeno in teoria) far avere nel gruppo di Spalletti in vista di domenica prossima, nel derby con il Milan. L'altra opzione è invece quella che porterebbe l'argentino all'intervento chirurgico e ciò significherebbe stagione finita.

Inter, Icardi e le parole di Wanda Nara

Ovvio che non si tratti solo di condizioni fisiche e che i dialoghi tra le parti vertano su ben altro. Ad ogni modo ad oggi non c'è stato ancora nessun passo avanti concreto in questa intricata vicenda e ieri, in occasione del 111esimo compleanno dell'Inter, Icardi si è visto bene dal fare gli auguri sui social network, proseguendo il suo lavoro differenziato.

A pubblicare qualcosa su Instagram (tanto per cambiare) ci ha pensato la sua moglie-agente Wanda Nara. E per quanto criptico (e allegato a una sua foto che ha ben poco a che vedere con il calcio), il suo messaggio non può proprio non essere messo in relazione con la situazione con l'Inter legata al marito: