Una brutta tegola per l'allenatore dell'Inter che ha già perso Nainggolan in questi giorni. Ora il compito del tecnico si fa molto difficile anche perché giovedì ci sarà il ritorno di Europa League con l'Eintracht Francoforte e domenica il derby.

Allarme in casa Inter : al 40esimo minuto del primo tempo della partita di San Siro contro la SPAL, Spalletti è stato costretto a sostituire Marcelo Brozovic che si è fermato per un risentimento ai flessori della coscia destra.

