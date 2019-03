I biancocelesti dominano il primo tempo e trovano il vantaggio con Immobile ma nella ripresa la squadra di Pioli si rialza e pareggia con Muriel.

10/03/2019 22:44 | aggiornato 11/03/2019 09:22

Fiorentina-Lazio è il posticipo della 27ª giornata di Serie A. I padroni di casa arrivano dopo la sconfitta subita in casa dell'Atalanta che ha allontanato i sogni europei dalla testa della squadra di Pioli. I viola, infatti, sono al decimo posto in classifica con 36 punti. Discorso diverso per la Lazio, che dopo la vittoria nel derby contro la Roma si è rifatta sotto per il quarto posto. I ragazzi di Inzaghi si trovano in sesta posizione con 41 punti, a sei lunghezze dall'Inter quarta.

Il primo tempo è di marca biancoceleste e i capitolini trovano il vantaggio con un gran gol di Immobile. Nella ripresa però i padroni di casa rialzano la testa e trovano il pareggio con il solito Muriel: finisce 1-1.

La Fiorentina aprirà la prossima giornata di Serie A con la trasferta di Cagliari in programma venerdì 15 marzo alle 20.30. La Lazio invece ospiterà il Parma all'Olimpico nel match di domenica 17 marzo alle 15. Ma adesso ecco il video dei gol e gli highlights di Fiorentina-Lazio: