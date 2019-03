Highlights Serie A, Bologna-Cagliari 2-0: il video dei gol

In un primo tempo primo di occasioni serve un rigore ai padroni di casa per passare in vantaggio: dagli 11 metri va Pulgar che segna l'1-0. Il raddoppio arriva negli ultimi minuti con Soriano, che chiude la partita sul 2-0.

Bologna-Cagliari è il match della 27ª giornata di Serie A che si gioca domenica 10 marzo all'ora di pranzo allo stadio Dall'Ara di Bologna. I padroni di casa, reduci dalla sconfitta nello scontro diretto contro l'Udinese, vogliono uscire dal 18esimo posto in classifica cercando i tre punti contro i sardi. La squadra di Maran, al contrario, ha vinto l'ultima gara contro l'Inter e adesso è 14esima con 27 punti in classifica.

