Durante la partita tra Birmingham e Aston Villa un fan dei padroni di casa è entrato in campo e ha colpito il giocatore avversario. Immediato l'arresto.

di Marco Ercole - 10/03/2019 13:45 | aggiornato 10/03/2019 13:50

Follia in Championship durante il derby di Second City a St Andrews tra il Birmingham City e l'Aston Villa. Un uomo ha invaso il campo nel corso del 9' minuto di gioco e ha colpito con un pugno in faccia (da dietro) il capitano degli ospiti, Jack Grealish.

Il numero 10 dell'Aston Villa è caduto a terra dopo aver subito questo colpo del tutto inaspettato e immediatamente i suoi compagni di squadra, in particolare Glenn Whelan e Tammy Abraham, hanno accerchiato l'invasore campo, fermati però dalla sicurezza.

Come comunicato dalla West Midlands Police l'uomo è stato immediatamente arrestato ed è attualmente in stato di custodia cautelare. Il capitano dell'Aston Villa Jack Grealish è riuscito a mantenere la calma nonostante quanto accaduto. Il numero 10 non ha reagito all'aggressione, proseguendo regolarmente la sua partita.