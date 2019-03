Dalla Grande Inter, che ha creato un suo marchio, alle parole argute di Peppino Prisco. Cinque libri per saperne di più sull’Inter e l’interismo.

La storia dell’Inter è una grande avventura, in cui si sono mescolate vittorie incredibili, fino a farne la squadra più forte del mondo per un lungo periodo di tempo, tramonti improvvisi, fino a farne una squadra in una confusione totale, da cui era difficile uscire, e lampi improvvisi, in cui le squadre come quelle di Trapattoni nel 1989 e di Mourinho nel 2010 hanno creato stagioni straordinarie, mettendo record su record e facendo assaporare ai tifosi il dolce miele della vittoria storica.

Il presente dei nerazzurri è davvero un foglio bianco. Basti pensare che il nuovo presidente Steven Zhang è salito sullo scranno più alto della società solo dall’ottobre 2018, momento in cui le prospettive dell’Inter, con una potenza economica come Suning alle spalle, sono davvero cambiate.

Essendo partiti da così poco tempo con un progetto molto ambizioso, tutte le componenti nerazzurre hanno bisogno di tempo, di continuo fitting fra di loro, al fine di arrivare ad una situazione di comprensione reciproca e di regole chiare da rispettare. L’affaire-Icardi, che sta tenendo banco in queste settimane, rientra in questo processo necessario di rimodulazione delle diverse parti in causa.

Getty Images Javier Zanetti è uno dei grandi personaggi della storia dell’Inter e faccia recente dell’interismo più puro.

Dalla Grande Inter a Mourinho: cinque libri per conoscere il mondo e la storia dell'Inter

Il futuro dell’Inter invece non può essere che interessante, da seguire sia come tifoso che appassionato di calcio. Zhang ha chiaramente affermato che non vuole essere una semplice comparsa sia in Serie A che in Europa, vuole mettere insieme una squadra che già nei prossimi tre anni acceda alla Champions League ogni anno e possa lottare con la Juventus per lo scudetto.

In questo senso, l’arrivo di Marotta è un vero e proprio rilancio forzato con cui sfidare le grandi di oggi. Per capire il passato, il presente e il futuro dell’Inter e dell’interismo serve leggere alcuni libri a cui non è possibile fare a meno.

“Grande Inter. Figlia di dio” di Danilo Sarugia

Non ci si può avvicinare all’Inter e alla sua storia senza conoscere a fondo la squadra costruita da Angelo Moratti, affidata al genio di Helenio Herrera in panchina e che vedeva in campo Sandro Mazzola, Jair, Luis Suarez, Armando Picchi e tanti altri campioni. Il libro che meglio spiega l’epopea di quella squadra è “Grande Inter. Figlia di Dio” di Danilo Sarugia, edito dalla tanto amata a chi si interessa di letteratura sportiva, Limina Edizioni.

Nel libro Sarugia spiega le genesi della Grande Inter, ne descrive i tanti personaggi che ne hanno fatto la leggenda e ci immerge nelle partite storiche, da Real Madrid-Inter, finale di Coppa dei Campioni 1964, vinta 3-1 dai nerazzurri contro il Real di Di Stefano e Puskas, segnando un momento di passaggio generazionale, alle due Inter-Indipendiente, la finale di Coppa Intercontinentale 1964, decisa alla bella con gol di Mario Corso e quella del 1965, conquistata dall’Inter in due partite grazie al pareggio a reti inviolate in Argentina. Un libro impossibile da non leggere per capire un riferimento a cui sempre si guarda quando si parla delle vittorie interiste.

“Settore 4C Fila 72 Posto 35” di Roberto Torti

Tanti tifosi dell’Inter riescono a parlare della propria squadra, guardandola non solo con la passione del tifo. Ne sanno evidenziare le difficoltà, spesso i disastri, le emozioni fortissime che riesce a dargli e le vicende a volte tragicomiche che vive. Dopo una di queste, più tragica che comica in realtà, il 5 maggio 2002, Roberto Torti apre un blog e diventa un riferimento intelligente e arguto di interismo allo stato puro.

Il titolo del blog e del libro è il numero della posizione in cui Torti era allo stadio Olimpico nel giorno in cui l’Inter ha perso lo scudetto a favore della Juventus: “Settore 4C Fila 72 Posto 35”, Baldini Castoldi Dalai Editore, è un libro da gustare anche se sono passati un po’ di anni dai fatti.

“L’Alieno Mourinho” di Sandro Modeo

Il libro di Sandro Modeo non è direttamente collegato alla storia dell’Inter o all’interismo in particolare, ma parla dell’allenatore che nel momento in cui Modeo scriveva stava cambiando la storia recente dell’Inter, portandolo alla vittoria del Triplete nel 2010. “L’Alieno Mourinho”, edito da ISBN, è il titolo perfetto per un allenatore che in Italia ormai non si vedeva dai tempi di Helenio Herrera, altro allenatore che è storia inscalfibile dell’Inter.

Nel libro Modeo spiega i predecessori tattici dell’allenatore portoghese, ne descrive le sue caratteristiche, ma soprattutto ne scandaglia le logiche neuropsichiche, per dimostrare come il mostro-maestro Mourinho per noi italiani è qualcosa appunto di alieno, lontano dalla nostra passività legata all’attesa del destino, diventando un eroe per una tifoseria che Mourinho ha scosso dalle fondamenta, non venendo mai più dimenticato e senza freni amato.

“Giocare da uomo” di Gianni Riotta

Se Mourinho è l’estremo, l’uomo che ha visto un orizzonte irraggiungibile, riuscendo a raggiungerlo, Javier Zanetti è l’altra faccia dell’interismo recente, non quella folle, ma quella legata alla voglia di lavorare giorno per giorno, per migliorare se stessi e la squadra.

Nel libro “Giocare da uomo” di Gianni Riotta, edizioni Mondadori, Javier Zanetti si racconta e parla di come l’Inter gli è entrato sotto pelle, cambiando la vita di questo ragazzo argentino arrivato alla Pinetina un po’ per caso, come regalo di mercato a corredo di un altro giocatore poi disperso. Zanetti è partito da quel punto, dalla quasi invisibilità, per diventare il Capitano e questa traiettoria è da raccontare e leggere.

“Pazzi per l’Inter” di Peppino Prisco

L’ultimo libro necessario per conoscere cosa vuole dire Inter e il suo mondo non può essere che “Pazzi per l’Inter” scritto da Peppino Prisco ed edito da Baldini Castoldi Dalai Editore. Ancora oggi la curva interista a volte canta “Peppino Prisco facci un gol”, quasi per richiamare l’attenzione del suo sacerdote più grande, l’uomo che ha creato l’interismo, fatto di intelligenza, arguzia e voglia di battere gli altri, spesso più forti e fortunate.

Le parole di Prisco sono ancora oggi nel cassetto di tanti amanti del pallone, indimenticabili frasi in cui con una sola battuta creava un mondo e definiva una passione. Non dimenticare l’alpino Prisco, primo innamorato dei colori nerazzurri, è un dovere che le nuove generazioni interiste devono portare sempre avanti.