Il difensore del Psg torna sulla sconfitta con il Manchester United: "Non avevamo la stessa anima dell'Old Trafford. Abbiamo avuto troppa fiducia nei nostri mezzi".

di Marco Ercole - 10/03/2019 12:39 | aggiornato 10/03/2019 12:43

Continuano (inevitabilmente) a fare male per i giocatori del Psg le conseguenze della clamorosa eliminazione dalla Champions League per mano del Manchester United di Ole Gunnar Solskjaer. A tornare sull'argomento è stato Presnel Kimpembe, cioè l'autore del fallo che ha portato al calcio di rigore in favore dei Red Devils a tempo scaduto. Il difensore dei parigini ha parlato in un'intervista a "Bros. Stories":

Mi sento distrutto, pieno di odio e collera.

Kimpembe ha però dato la colpa dell'eliminazione dalla Champions League a ben altri fattori, che vanno oltre il calcio di rigore nel finale:

Non era lo stesso Psg della partita d'andata all'Old Trafford. C'era troppo sufficienza, non abbiamo messo la stessa anima, la stessa ambizione, lo stesso temperamento. Con questo non intendo cercare alibi. È stato l'eccesso di fiducia a generare quello che è accaduto. Questo non succederà più. Non intendo più vivere una situazione del genere, per me è più che sufficiente.

Poi Kimpembe prende ad esempio il ct francese del 1993, Gérard Houllier, che perse la qualificazione ai Mondiali del 1994 all'ultima partita: