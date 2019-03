La scelta dell'arbitro olandese non è stata apprezzata dai Colchoneros. E i media spagnoli sono critici pure sul fatto che la designazione la faccia un torinese come Rosetti.

di Marco Ercole - 10/03/2019 13:14 | aggiornato 10/03/2019 13:19

Bjorn Kuipers sarà l'arbitro incaricato di dirigere la partita tra Juventus e Atletico Madrid di martedì, quando sarà stabilito quale squadra staccherà il biglietto per i quarti di finale della Champions League. La designazione del fischietto olandese ha fatto un po' storcere il naso tra le fila dei Colchoneros, perché come fanno notare i media spagnoli c'è un precedente pesante che non è mai stato dimenticato.

Si tratta della finale di Champions League contro il Real Madrid disputata a Lisbona nel 2014, quando la squadra del Cholo uscì sconfitta e si lamentò con l'arbitro, accusandolo di averla danneggiata.

In più fanno notare come non sia proprio il massimo per l'Atletico Madrid il fatto che a scegliere il direttore di gara sia un torinese come Roberto Rosetti, ponendo pure l'accento sulle pressioni che i media italiani starebbero facendo nei confronti di Kuipers, per via della sua tradizione negativa con Juventus e Allegri. In ogni caso, oltre alla finale di Champions League, lo stesso arbitro ha arbitrato l'Atletico Madrid pure in quella di Europa League vinta contro il Marsiglia del 2018. E in quel caso i Rojiblancos non si lamentarono per nessun episodio.