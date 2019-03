Colchoneros di misura nel derby minore di Madrid: un gol di Saul regola il Leganes, che però nel finale recrimina per un rigore non concesso.

Una vittoria di misura pensando alla Juventus. L'Atletico Madrid batte 1-0 il Leganes e conserva il secondo posto in una Liga nella quale i Colchoneros coltivano ancora sogni di titolo. A risolvere il match è un calcio di rigore trasformato a inizio ripresa da Saul Niguez, mandato in campo qualche minuto prima da un Simeone che ha cercato di preservare il più possibile i suoi uomini chiave. A Torino i biancorossi andranno in formazione ridimensionata, per questo l'unico obiettivo della giornata era portare a casa tre punti. Missione compiuta, seppure a fatica, perché nonostante il risultato finale l'Atletico non ha rischiato quasi nulla per tutto l'arco del match.

Le scelte dei due tecnici sono quasi obbligate, viste le assenze da entrambe le parti. Simeone concede la prima in Liga ad Andres Solano, terzino destro della squadra B che viene dirottato sulla fascia sinistra per via delle contemporanee defezioni di Filipe Luis e Lucas Hernandez. Sulla destra gioca Arias, che in previsione della partita con la Juventus potrebbe anche cambiare di ruolo e passare sul lato opposto del campo. Davanti, con Griezmann, c'è Kalinic, mentre in mezzo al campo il Cholo dà fiducia alla coppia composta da Rodri e Thomas, uno che a Torino mancherà molto.

Dall'altra parte Pellegrino deve rinunciare a giocatori molto importanti come Bustinza, Recio, José Angel, Jonathan Silva e Cuellar: il suo 5-3-2 è quindi quasi obbligato e, dal punto di vista offensivo, si regge sulle folate della coppia d'attacco composta da Braithwaite e dal solito En-Nesyri. A centrocampo gioca il capitano Ruben Perez, che in fase di non possesso scala quasi sulla linea difensiva affiancando Omeruo, mentre Nyon e Kravets si occupano delle due corsie laterali con Vesga ed Eraso da interni.

Liga, Atletico Madrid - Leganes: la cronaca della partita

I piani partita dei rispettivi allenatori sono chiari fin dall'inizio. Simeone chiede ai suoi di cercare di sbloccare il match il prima possibile, in modo da costringere gli avversari a scoprirsi per poi sfruttare le ripartenze sulle corsie esterne. Dall'altra parte, Pellegrino propone un sistema molto abbottonato che nella prima frazione di gioco si rivela particolarmente efficace. Il Leganes gioca un'ottima fase di non possesso, coprendo bene tutte le zone di campo e riuscendo a chiudere tutte le linee verticali ai Colchoneros.

Per tutto il primo tempo infatti l'Atletico crea solo due situazioni pericolose dentro l'area di rigore, ma per il resto deve consolarsi di tentare qualche tiro forzato da fuori sperando che qualcuno peschi il jolly utile per battere Lunin. Il portiere croato, oggi titolare al posto dell'indisponibile Cuellar, nella prima parte di gara non corre grossi rischi: dopo sei minuti è Griezmann che prova a sorprenderlo con un destro a giro da fuori area che però finisce alto sopra alla traversa. Poco dopo, arriva un colpo di testa ravvicinato in mischia da parte di Kalinic, che però si gira male in torsione senza dare forza al pallone.

Dopo un diagonale di Thomas fuori di poco, Simeone comincia a perdere la pazienza e prova a correre ai ripari: a metà tempo inverte gli esterni di centrocampo, portando Correa a sinistra (avvicinandolo così a Griezmann) e dirottando Vitolo a destra, ma l'esperimento non aiuta l'Atletico a salire di tono. Poco dopo infatti tocca anche ai terzini scambiarsi di posizione: il giovane Solano, destro naturale, scala al posto di Arias, con il colombiano portato sull'out mancino per mettere un freno all'esuberanza di Braithwaite.

Poco dopo la mezz'ora è proprio l'ex Middlesbrough a pungere con un destro dal limite dell'area, una mezza occasione bloccata senza problemi da Oblak e nata da una ripartenza fulminante di En-Nesyri, che nel finale si vede negare da Gimenez la gioia per quello che sarebbe stato il settimo gol dell'anno solare. Nel frattempo, i Colchoneros creano un'occasione da gol nitida - tanto per cambiare - da palla inattiva: Griezmann taglia una punizione dalla sinistra e pesca Gimenez sul secondo palo, ma la sponda del centrale uruguagio finisce sui piedi di Omeruo, bravo in anticipo su Kalinic.

La ripresa: segna Saul, ma la vittoria è col brivido

Il secondo tempo si apre con un doppio cambio tra i padroni di casa: Simeone, pensando alla Juventus, decide di preservare Griezmann mandando in campo Saul al suo posto, con l'inserimento di Lemar per il giovane Solano. Dopo pochi minuti arriva l'episodio sul quale il Cholo contava per sbloccare la partita: Kalinic e Correa scambiano una palla nello stretto e l'argentino, una volta entrato in area, viene steso da un'ingenuità di Omeruo. Per Lahoz è rigore: dal dischetto si presenta Saul che calcia male, ma è lesto nel ribattere la corta respinta di Lunin.

Il gol sblocca psicologicamente l'Atletico, poco dopo vicino al raddoppio con un destro fortissimo dal limite di Thomas che spacca la traversa ospite. La manovra colchonera diventa più fluida e pericolosa, con i Pepineros che per un bel po' di minuti sono costretti a rintanarsi nella propria metà campo per difendere lo 0-1. A metà ripresa Lemar va vicino al raddoppio su calcio di punizione: il suo tiro a giro sul primo palo è angolato, ma trova l'attenta risposta di Lunin.

Pellegrino prova così a mischiare le carte mettendo in campo forze fresche nel reparto offensivo: a venti minuti dalla fine entrano Carrillo, centravanti argentino che porta centimetri e chili, e il brevilineo El Zhar, al quale il tecnico chiede di muoversi senza dare riferimenti tra le linee. Da qui in poi a prendersi la scena è Rodri: il mediano dell'Atletico, arrivato l'estate scorsa dal Villarreal, recupera alcuni palloni fondamentali per far respirare una squadra alla quale Simeone aggiunge l'esperienza di Juanfran per l'esausto Kalinic.

Restare in scia del Barcellona e mantenere il secondo posto in Liga: è questa la missione colchonera prima di cominciare a pensare alla Juventus. Gli ultimi minuti la squadra del Cholo li passa in apnea totale, con Gimenez e Savic a spazzare dall'area di rigore ogni pallone alto piovuto sulla testa degli attaccanti del Leganes. I Pepineros, dal canto loro, non potevano fare di più: Pellegrino nel finale chiede ai suoi di alzarsi tutti nella metà campo avversaria ma, nonostante ciò, i biancoazzurri faticano a concludere. Nonostante i dubbi per un rigore non fischiato in area biancorossa, non succede più nulla: per l'Atletico è la quinta vittoria di fila, così come sono cinque le partite consecutive senza subire gol. La Juventus è avvertita.

Tabellino

Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Arias, Gimenez, Savic, Solano (46° Lemar); Correa, Thomas, Rodri, Vitolo; Griezmann (46° Saul), Kalinic (72° Juanfran). Allenatore: Simeone

Leganes (5-3-2): Lunin; Nyom (76° Arnaiz), Reyes, Omeruo, Rodri Tarin, Kravets; Eraso (70° Carrillo), Ruben Perez, Vesga; En-Nesyri, Braithwaite (70° El Zhar). Allenatore: Pellegrino

Gol: 50° Saul (AM) Ammoniti: Gimenez (AM), Braithwaite (L), Lemar (AM),Ruben Perez (L) Espulsi: / Arbitro: Mateu Lahoz