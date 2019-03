Formula 1, Ferrari: il logo Mission Winnow tornerà in Bahrein

Tommaso Di Giovanni, direttore della comunicazione di Philip Morris, spiega che il title sponsor della Ferrari sarà assente solamente nel primo GP in Australia.

un'ora fa di Matteo Bellan

Va avanti il caso Mission Winnow, il marchio di Philip Morris presente nelle livree e nell'abbigliamento di Ferrari e Ducati. Trattandosi di un progetto legato ad un colosso dei tabacchi, alcuni organismi hanno deciso di muoversi per indagare e capire se vi fosse una violazione delle leggi che vietano la pubblicità e la sponsorizzazioni correlate al fumo.

Il primo effetto provocato è stato quello di convincere la Ferrari a togliere Mission Winnow dal nome della scuderia e a rinunciare al logo sulla monoposto nel Gran Premio d'Australia, appuntamento inaugurale del campionato di Formula 1 2019. Le autorità dello stato del Victoria, dove si trova il circuito Albert Park di Melbourne, avevano avviato delle indagini mirate e i vertici di Maranello hanno deciso di evitare problemi rinunciando al marchio di Philip Morris.

L'amministratore delegato Louis Carey Camilleri in occasione del Salone di Ginevra ha confermato che la SF90 avrà una livrea a sorpresa in Australia. Qualcosa che ai tifosi dovrebbe piacere. Ancora non ci sono indiscrezioni su come potrà essere la vettura italiana nel primo GP del nuovo Mondiale.

Getty Images Charles Leclerc al volante della Ferrari SF90

Formula 1, Mission Winnow tornerà sulla Ferrari in Bahrein

Tutti si sono chiesti se la rinuncia al logo Mission Winnow su monoposto e abbigliamento Ferrari fosse qualcosa di momentaneo oppure di definitivo. A chiarire tutto ci ha pensato Tommaso Di Giovanni, direttore globale della comunicazione della Philip Morris, ai microfoni di RaceFans.net.

Mission Winnow resterà il title sponsor della Scuderia Ferrari nel 2019. Tuttavia, in Australia ci attiveremo diversamente rispetto ad altri Paesi. Sebbene riconosciamo la posizione dello Stato del Victoria, continuiamo a credere che Mission Winnow rispetti le leggi pertinenti relative alle nostre attività in tutto il mondo. Esso non promuove e non intende promuovere prodotti riguardanti tabacco e sigarette elettroniche con marchio PMI.

Le parole di Di Giovanni fanno intendere che solamente a Melbourne logo e scritte Mission Winnow non saranno presenti nel team di Maranello. Dal successivo appuntamento in Bahrein sia monoposto che abbigliamento torneranno ad essere "griffati" col marchio dell'iniziativa appartenente a Philip Morris. E non è escluso che anche il nome della scuderia possa essere modificato nuovamente. Comunque il caso non è chiuso. Infatti, anche il Codacons si è mosso con degli esposti all'Antitrust sulla sponsorizzazione di Ferrari e Ducati. Vedremo come valuterà tutto l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Intanto la battaglia rimane aperta.