I Blancos devono rifondare e da giugno in poi si prospetta un mercato spaziale in entrata e in uscita. Le italiane alla finestra per prendere uno dei tanti campioni.

0 condivisioni

46 minuti fa di Jvan Sica

Dopo l’1-4 dell’Ajax al Bernabeu l’era del Real Madrid, vincitore di tre Champions League consecutive, è definitivamente chiusa. Contro i lancieri sono emersi i limiti di una squadra sulle ginocchia fisicamente, di un gruppo che non sta più insieme, perché tanti sono desiderosi di rilanciare la propria carriera in un altro contesto, di una società che ha aspettato troppo tempo per rifare una rosa che nei suoi elementi principali non ne ha letteralmente più.

Il prossimo calciomercato non può essere che un momento necessario per Florentino Perez e l’intera dirigenza del Real Madrid per rimettere in piedi la casa Blanca, con nuove fondamenta. Si può ripartire da alcuni giocatori che non dovrebbero andare via, come Courtois, Sergio Ramos, Varane, Casemiro e una banda di giovani che hanno fatto vedere ancora poco, Vinicius, Valverde, Ceballos, Llorente, Reigulon.

Tutti gli altri vanno subito sul mercato e il Real Madrid diventa un vero e proprio supermercato di lusso a cui tutti i grandi club europei guarderanno per prendere uno dei tanti campioni madridisti che vogliono ripartire dopo tante vittorie e un’annata disastrosa. Fra questi club, in prima fila sembrano esserci proprio i top team italiani, a cui tanti giocatori del Real Madrid guardano, anche grazie al tragitto in avanscoperta fatto dal più grande di questo Real, Cristiano Ronaldo.

Getty Images Dopo le avances molto forti della scorsa estate, nel prossimo calciomercato l’Inter potrebbe davvero acquistare Luka Modric, in uscita da un Real Madrid da rifondare.

Calciomercato, il Real Madrid deve rifondare: le italiane a caccia dei campioni madridisti

A giugno apre ufficialmente il supermarket Real Madrid e saranno tanti i movimenti di calciomercato in entrata e in uscita che riguarderanno la squadra del presidente Florentino Perez. Se in difesa i centrali potrebbero non abbandonare la barca, in quanto sul capitano Sergio Ramos, il campione del mondo Varane e il nuovo arrivato in porta Courtois si dovrebbe ripartire, gli altri sono già con la valigia in mano.

Il primo è Marcelo, uno degli obiettivi più desiderati dalla Juventus, in quanto il salto di qualità che la squadra potrebbe fare con il terzino verdeoro al posto del connazionale Alex Sandro sarebbe sicuro. E poi l’amicizia con Cristiano Ronaldo è una scia da seguire e far fruttare. Gli altri difensori potrebbero non muoversi, ma il mercato in entrata per i laterali soprattutto dovrà essere molto consistente.

A centrocampo l’unico davvero inamovibile è Casemiro. Difficile trovare un uomo di equilibrio come il brasiliano. Gli altri sono tutti in ballo. Modrid e l’Inter è una storia di passione che purtroppo per i tifosi nerazzurri non si è conclusa la scorsa estate con un lieto fine, ma è certo che la società di Zhang farà di tutto adesso per prenderlo. Insieme a lui potrebbero lasciare il Real Madrid Kroos, magari con direzione Premier League e Isco, ai ferri corti con tutti.

La mezzala spagnola è stato avvicinato spesso alla Juve, ma con un Bernardeschi cresciuto come quello di questa stagione, serve molto meno, soprattutto se Allegri non sarà più l’allenatore dei bianconeri nel 2019-2020.

In attacco, altra rivoluzione. Il Napoli sogna il grande campione e se tanti ormai parlano di James Rodriguez, il quale tornerà proprio al Real Madrid dopo un biennio in prestito al Bayern Monaco, il sogno Benzema sarebbe allo stesso modo esaltante. Insieme a lui, un altro giocatore che vuole lasciare il Real è Gareth Bale, sul quale un Milan con la voglia di piazzare il grande colpo o la stessa Inter potrebbero puntare forte. Immaginare Piatek con Paquetà alle spalle e Bale al fianco, mette i brividi per quanto può essere un trio devastante.

😀 When you score 4 goals away from home in Europe...#UCL pic.twitter.com/nfqiFzesTo — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 5, 2019

La stagione del Real Madrid è ormai finita, non avendo più obiettivi realistici a cui puntare. Da qui alla fine la società inizierà ad organizzare un calciomercato spaziale, per rimettere in piedi una squadra che in questo momento ha pochi uomini su cui puntare davvero. E se in entrata ci aspettiamo colpi sensazionali a suon di milioni, in uscita bisogna stare con le antenne dritte, perché basta uno dei grandi calciatori di questa squadra a far crescere di livello una delle squadre italiane.