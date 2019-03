Quarta gioia con il Marsiglia: Super Mario sblocca con il Saint-Étienne in semirovesciata, prende un telefono a bordo campo e fa partire la story sul proprio profilo.

un'ora fa di Carlo Roscito

L’esultanza ai tempi dei social: chiamatelo Instagol. Mario Balotelli ne ha fatta un’altra delle sue. Stavolta dopo la rete - bellissima - realizzata durante la partita di Ligue 1 contro il Saint-Étienne. Un gesto tecnico fantastico al 12’ del primo tempo: corner di Thauvin, Super Mario si avvita e nonostante la marcatura stretta del difensore avversario riesce a bucare la porta con una spettacolare semirovesciata.

La “prodezza” è andata avanti sul suo profilo Instagram. Come? Balotelli, subito dopo l’1-0, si è fatto passare un telefono a bordo campo e ha iniziato una diretta sul social network. Una bella story dal lieto fine, visto che poi il match si è concluso 2-0 per il suo Marsiglia grazie al raddoppio di Thauvin arrivato una decina di minuti dopo (21’).

Per Balotelli si è trattato del quarto centro in 6 partite con la squadra di Rudi Garcia, che l’ha acquistato dal Nizza nel mercato di gennaio. A Balotelli, per stupire, non è bastato il capolavoro al volo da dentro l’area di rigore. È voluto diventare virale e migliorare (o peggiorare?, dipende dai punti di vista) quanto fatto da Totti in un derby di Roma. In quel caso ci fu “soltanto” un selfie.

Tutti a festeggiare davanti alla videocamera di Balotelli. Doppio ruolo, il suo: bomber con il pallone tra i piedi, regista con il cellulare in mano. I compagni, evidentemente già consapevoli di ciò che sarebbe successo in caso di una sua marcatura, hanno sorriso e si sono lasciati andare durante la diretta Instagram durata circa 15 secondi.

In primo piano lui, naturalmente. Dietro, gli altri calciatori. Dietro dietro, altre persone che hanno ripreso la scena con il proprio telefono: praticamente il video del video mentre la scena andava in video in tutto il mondo grazie alle tv che seguivano l’evento di Ligue 1.

Più di un milione di visualizzazioni e migliaia di commenti sotto il suo post (al momento), accompagnato da diversi hashtag tra i quali “Allez l’OM” (Olympique Marseille). La classifica di Ligue 1 del Marsiglia è migliorata, sono aumentati i punti. Senz'altro anche il numero di follower di Balotelli.