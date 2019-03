L'ennesima figuraccia rimediata nel Clasico ha fatto infuriare Florentino Perez, che ha rimesso tutto e tutti in discussione. E per la panchina spunta Allegri.

23 minuti fa di Andrea Bracco

La terza sconfitta stagionale contro il Barcellona ha lasciato strascichi importanti in casa Real Madrid. Subito dopo la partita persa nell'ultimo weekend di Liga, i giornalisti vicini all'ambiente delle Merengues hanno cercato di capire e carpire i sentimenti di una dirigenza che, a parte qualche dichiarazione di circostanza, ha preferito barricarsi dietro al silenzio. Comprensibile, soprattutto dopo la prova di forza che i blaugrana hanno sfoderato per due volte in quattro giorni in un Santiago Bernabeu violato per ben 11 volte negli ultimi 10 anni. Secondo i beninformati Florentino Perez non avrebbe digerito l'ennesima disfatta contro i rivali di sempre e, in un impeto di furia, avrebbe anche comunicato ai dirigenti che da qui alla prossima estate cambieranno molte cose. Si parla di calciomercato? Anche, ma non solo.

Infatti, le voci che arrivano da Madrid parlano di un Santiago Solari decisamente in bilico. Arrivato nell'autunno scorso per sostituire l'esonerato Lopetegui, l'argentino nell'immaginario collettivo rappresentava una soluzione “alla Zidane”, ovvero una scelta interna che – conoscendo a fondo l'ambiente – avrebbe potuto dare un qualcosa in più a livello di credibilità e personalità. Sarebbe ingeneroso dire che sotto la guida di Solari il Real Madrid non si sia (almeno parzialmente) ripreso: fino alla disfatta in Copa del Rey le Merengues avevano giocato diverse partite d'autorità, vincendo il derby al Wanda Metropolitano e andando a pareggiare al Camp Nou. In mezzo ci sono stati anche alcuni stop, ritenuti però fisiologici per una squadra che ha praticamente sempre dovuto rincorrere. Inoltre, con la vittoria sull'Ajax, le Merengues hanno ipotecato il passaggio ai quarti di finale di Champions League.

Insomma, Solari non va bocciato ma – contestualmente – è facilmente immaginabile come Florentino stia vagliando una serie di nomi papabili per la sostituzione dell'argentino. Il Real Madrid ha molte idee e, una di queste, potrebbe addirittura arrivare dall'Italia. Visti anche i rapporti non più idilliaci con la Juventus, i Blancos potrebbero presto avanzare un'offerta a Massimiliano Allegri. Il tecnico bianconero nella capitale spagnola troverebbe tutto ciò di cui ha bisogno: una piazza esigente ma ambiziosa, una presidenza che può garantirgli fondi discreti per il calciomercato e, soprattutto, avrebbe la possibilità di continuare a recitare il ruolo di protagonista in Champions League.

Calciomercato, Real Madrid: le mosse future cominciano dal cambio in panchina

Il nome di Allegri risuona sempre più forte, all'interno di una rivoluzione che Perez vorrebbe mettere in atto a partire dalla prossima estate. Il capitolo cessioni è quello più interessante, perché a lasciare il Real Madrid dovrebbero essere almeno quattro grossi pezzi da novanta. Il primo è Marcelo, obiettivo di calciomercato della Juventus del futuro: il terzino brasiliano è stato messo ai margini della squadra titolare da Solari e, secondo i media spagnoli, avrebbe chiesto di essere venduto per raggiungere il suo grande amico Cristiano Ronaldo in bianconero. Per il club non ci sono problemi, vista la parallela esplosione del giovane Reguilon. Dopo aver piazzato Marcelo sarà il turno di Isco, altro separato in casa sorprendentemente mandato in campo da Solari nell'ultimo Clasico di Liga.

Un cambio della disperazione, che però non ha sortito i frutti sperati: Isco ha trotterellato per il campo e in venti minuti non ha sfiorato un pallone nemmeno per sbaglio. Il trequartista originario di Malaga non vede l'ora di lasciare Madrid e, fortunatamente per lui, le pretendenti non mancano affatto. Soprattutto in Premier League, dove le due di Manchester e l'Arsenal farebbero carte false per portarsi a casa il talento inespresso del calcio spagnolo per antonomasia. La stesso destino toccherà anche a Marcos Asensio, un altro ragazzo che fino a un paio di anni fa era visto come il giocatore sul quale costruire la squadra del futuro: anche lui lascerà la Spagna e, secondo alcune indiscrezioni, Jurgen Klopp sarebbe ben felice di abbracciarlo in quel di Liverpool.

Ultima, ma non per importanza, va monitorata la situazione legata a Toni Kroos: il centrocampista tedesco è stato sostituito al 50esimo minuto contro il Barcellona e la cosa pare non essergli andata giù. La scelta di Solari ha implicitamente dato ragione a Berndt Schuster, che in settimana aveva criticato aspramente il centrocampista tedesco, “reo” - fra l'altro – di aver fatto licenziare un tecnico delle giovanili per le critiche mossegli dopo il Clasico di Copa del Rey. Che Kroos non sia più al centro del progetto è evidente, tanto che ormai Federico Valverde sembra potergli rubare il posto da un momento all'altro. Partirà? È possibile, soprattutto se arrivassero offerte di una certa importanza.

Si complica la pista Hazard, in arrivo Rodrygo

Il primo grande obiettivo in entrate è sempre Eden Hazard, ma la situazione in cui è venuto a trovarsi il Chelsea non permette al Real di guardare con ottimismo al futuro. Il blocco di mercato imposto ai Blues frena molte trattative, perché i londinesi non potranno acquistare nessuno e, di conseguenza, qualora volessero cedere qualche giocatore non avranno la possibilità di rimpiazzarlo. Per questo tutti i discorsi fatti in questi mesi potrebbero decadere all'improvviso: Hazard, clamorosamente, potrebbe rimanere al Chelsea magari dietro a un rinnovo sostanzioso di contratto.

Il Real Madrid punterà comunque su giocatori giovani: se quest'anno è stato il turno di Vinicius Junior e Reguilon, il prossimo potrebbe essere quello del classe 2001 Rodrygo (arriverà in estate dal Santos), del centrocampista argentino Exequiel Palacios e di Theo Hernandez, fratello del colchonero Lucas e oggi in prestito alla Real Sociedad. Inoltre, da Vallecas potrebbe rientrare definitivamente Raul De Tomas, centravanti che con il Rayo Vallecano sta facendo grandi cose.

Insomma, in attesa di capire dove Florentino intenderà investire, si può già intuire come le Merengues cambieranno profondamente il loro target di acquisto. Si cercherà una stella (se non sarà Hazard toccherà a qualcun altro) da piazzare all'interno di un processo di ringiovanimento sensibile, per provare a tornare protagonisti anche in patria.