Un gol su rigore di De Paul e un colpo di testa di Pussetto sono bastati all'Udinese per vincere e rendere vano la rete del momentaneo pareggio di Palacio.

4 ore fa

Udinese-Bologna è la gara valida per la 26ª giornata di Serie A che si gioca domenica 3 marzo alle 15 allo Stadio Friuli. La partita può dire molto in ottica salvezza, visto che le due squadre sono divise in classifica da soli 4 punti: avanti i friulani, che occupano il 16esimo posto con 22 punti; più dietro il Bologna, 18esimo con 18 punti. Nell'ultimo turno l'Udinese non ha giocato a causa del rinvio di Udinese-Lazio, mentre il Bologna ha perso in casa contro la Juventus.

86

Partita molto combattuta, ma un gol su rigore di De Paul e un colpo di testa di Pussetto sono bastati all'Udinese per portare a casa la vittoria e rendere vano la rete del momentaneo pareggio di Palacio.

L'Udinese aprirà il prossimo turno con la gara contro la Juventus, in programma venerdì 8 marzo alle 20.30 all'Allianz Stadium. Il Bologna, invece, sarà impegnato domenica 10 marzo in casa contro il Cagliari nel match delle 12.30. Ma adesso ecco gol e highlights di Udinese-Bologna: