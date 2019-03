L'ex procuratore: "Prima della finale di Coppa Italia del 2010 l'accordo, poi i nerazzurri sparirono e scegliemmo Napoli per maggiori garanzie tecniche. Dybala fortissimo ma la Juventus ha scelto un'azienda come Cristiano Ronaldo".

“Cavani aveva l'accordo con l'Inter, a posteriori il Napoli è stata la soluzione migliore. Dybala ha un talento cristallino, ma la Juventus ha scelto Cristiano Ronaldo”. A parlare, davanti alle telecamere di “Calcio d'Inizio – Storie di gol, campi e personaggi”, in onda su One TV, è Claudio Anellucci, ex procuratore dei due talenti sudamericani.

Tanti gli argomenti affrontati dall'agente FIFA nel corso della trasmissione condotta da Massimiliano Cannalire. Da Dybala e Cavani e alla possibilità di vederli giocare insieme, all'amicizia tra l'attaccante del PSG e Luis Suarez; dalle società professionistiche al calcio giovanile in Italia.

Un'intervista a 360 gradi con lo scopritore di due degli ultimi fuoriclasse della Serie A. Che alla domanda sui loro possibili eredi non fa nomi, preferendo sottolineare la differenza di “fame” tra i ragazzi italiani e i loro coetanei sudamericani.

È schietto Claudio Anellucci, riguardo all'abilità di scovare calciatori:

Oltre alla bravura c'è anche il fattore C, non è semplice individuare chi diventerà top player.

Ma due come Dybala e Cavani non sono due giocatori comuni. E lo conferma anche lo stesso procuratore, che in Italia, tra gli altri, portò pure Iturbe e Cirigliano, entrambi al Verona:

Dybala ha un talento puro, cristallino: ce l'hai o non ce l'hai. Da lui deve ripartire la nazionale argentina. Quello di Cavani è un talento di sacrificio, lui ha lavorato sulla testa e oggi ha la stessa voglia di quando era un ragazzo di diciotto anni con un accenno di apparecchio: aveva solo il ferretto, perché le viti costavano troppo. Quanti meglio di lui oggi? A Palermo un allenatore lo considerava un esterno, poi quell'allenatore fu esonerato e Cavani fu definitivamente impiegato come centravanti. E per i centravanti parlano i numeri (22 gol e 8 assist quest'anno, undicesima stagione in doppia cifra, ndr).

L'attaccante del Paris Saint-Germain, a detta di Anellucci, anche a distanza di anni ha confermato le sue doti caratteriali. Non ama la vita notturna, ha solo una grande passione oltre al calcio: la pesca.

Salto è una città piccola, ma vi sono nati sia Cavani che Luis Suarez. I due sono molto amici, a loro piace andare a pesca insieme. Tutti e due hanno questa passione, ricordo che quando Edi era a Napoli andava spesso con Britos e Gargano in un laghetto artificiale dietro Castel Volturno. Cavani è una persona con un atteggiamento sempre costruttivo, anche in campo. Il parallelismo con Higuain? Tecnicamente sono indiscutibili, ma a livello caratteriale l'argentino è spesso troppo arrogante, pure con i suoi compagni.

Cavani e Higuain sono stati entrambi centravanti del Napoli. Ma quel che non tutti sanno è che Edinson, prima di trasferirsi in Campania, raggiunse l'accordo con l'Inter. Un accordo più remunerativo di quello che firmò con De Laurentiis.

Posso dirlo perché ormai è una cosa andata in prescrizione (ride, ndr). Nel 2010 incontrammo l'Inter a Roma e raggiungemmo l'accordo il giorno prima della finale di Coppa Italia. Per i venti giorni successivi, però, la società nerazzurra non si fece più sentire. In quell'Inter c'erano Milito ed Eto'o: Mourinho voleva il giocatore ma la concorrenza era tanta. Così alla fine scegliemmo di andare al Napoli nonostante un'offerta più bassa, quindi senza fare valutazioni prettamente economiche.

Dopo lo scoop, il discorso si sposta su Dybala. È giusto che un giocatore così talentuoso giochi praticamente a sessanta metri dalla porta avversaria? Anellucci risponde così:

Generalmente non entro nelle dinamiche di un allenatore, poi considero Allegri il migliore allenatore in Europa, quindi non mi permetto di giudicare. Dico solo che la Juventus ha fatto una scelta diversa: ha deciso di comprare un'azienda come Cristiano Ronaldo che deve per forza essere messa in campo.

E sulla possibilità di vedere i suoi due “figliocci” nella stessa squadra:

Cavani non vestirà la maglia di altre squadre italiane, se non di nuovo quella del Napoli. Lo disse al momento della partenza e lo confermò durante il trasferimento di Higuain alla Juventus. Il PSG non ha intenzione di venderlo, è una società molto ricca e molto seria: quando acquistarono Cavani pagarono in un'unica soluzione la clausola rescissoria. La Juventus, per esempio, con Higuain ha diviso la spesa in tre rate.

“Calcio in Italia comandato da chi non ci ha mai giocato”

Le parole di Claudio Anellucci passano alla situazione calcistica italiana. Un movimento che da molti viene definito in crisi. Il procuratore dice la sua:

Attualmente in Italia chi comanda il calcio non lo conosce, non ci ha mai giocato. Prende delle decisioni che stanno portando questo sport verso direzioni contrarie a quelle in cui dovrebbe andare. Se io avessi la possibilità di gestire la Lega di Serie C, mi chiederei immediatamente il motivo dei recenti fallimenti: parliamo almeno di 15-20 club professionistici scomparsi negli ultimi anni. Con tutto il rispetto, Cristiana Capotondi è stata messa a fare una cosa che non sa fare. Solo che oggi è difficile parlare di questa cosa, guarda il caso Collovati.

Fulvio Collovati, campione del mondo 1982, è infatti stato sospeso dalla Rai fino al 9 marzo per frasi definite sessiste.

Collovati è una persona serissima, conosco lui e la sua famiglia. Come si può pensare che un personaggio come lui abbia fatto un'offesa sessista? Tu prendi Carolina Morace, sa di calcio molto di più di quanto ne sappia la maggior parte dei giornalisti: ma quante ce ne sono come lei? Quella di Collovati è stata una battuta ed è incredibile che solo sua moglie l'abbia difeso.

Ma tornando alla crisi del nostro calcio, Anellucci incolpa anche i settori giovanili:

In Sud America, i settori giovanili fanno un lavoro importante: crescono i loro ragazzi per generare dei profitti. Non aspettano, come in Italia, i soldi delle famiglie che comprano i kit per i figli. Da noi non sono le società a investire sui ragazzi, lo fanno le famiglie, perché i genitori li portano agli allenamenti e tirano fuori i soldi. In Uruguay, il giocatore già da piccolo è strutturato per andare in Europa e migliorare la condizione della propria realtà familiare. In Italia li vedi a tredici anni girare con le borse e ti guardano anche male.

Ed è allora impossibile non chiudere l'intervista con un pensiero legato al rapporto tra settori giovanili e società professionistiche: