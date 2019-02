Il tecnico dei partenopei ammette la superiorità dei bianconeri, ma vuole la vittoria: "Sono venuto qui perché sono certo che possiamo competere con loro".

46 minuti fa di Alberto Casella

Sicuramente quando l'estate scorsa Carlo Ancelotti ha accettato la panchina del Napoli da Aurelio De Laurentiis non avrebbe pensato di trovarsi a questo punto della stagione col campionato praticamente già deciso.

Il tecnico ne ha parlato in un'intervista rilasciata a La Stampa: la data del 3 marzo l'aveva segnata in rosso sul calendario del suo ufficio. Napoli-Juventus avrebbe dovuto essere il match clou della stagione, quello che sarebbe andato a definire le sorti del torneo. E invece:

La classifica non mente. Merito loro e demerito nostro. Abbiamo sbagliato poche partite e fatto un buon campionato, ma loro sono stati davvero straordinari.

Ancelotti su Napoli-Juventus: "Vincere per tenerli all'erta"

Napoli e Juventus si apprestano a sfidarsi domenica sera separate da 13 punti in classifica - per la cronaca furono 4 alla fine dello scorso campionato - e Ancelotti è il primo ad ammettere che la classifica dice la verità. Questo, però, non vuol dire che i bianconeri siano imbattibili:

Certo, se sono venuto qui è perché penso che possiamo competere con loro. Loro vorranno sfruttare le loro doti, difesa solida, contropiede, agonismo e velocità, ma noi vogliamo vincere per tenerli all'erta e non lasciarli pensare ad altro.

"Napoli trasmette amore non tensioni"

Quell'altro che si chiama Champions League e quei due gol da recuperare all'Atletico Madrid. Carletto ha la ricetta: forzare il gioco e tenere il controllo del match con più lucidità, quella che è mancata all'andata, quando la Juventus ha provato a gestire la partita finendo proprio dove volevano gli avversari. Ma l'intervista è a tutto tondo e Ancelotti traccia anche un bilancio di questa parte dell'esperienza napoletana:

Questa città trasmette amore, non tensioni, il clima è ovattato e la gente non si prende troppo sul serio. Come esperienza mi ricorda quella al Milan, con un gruppo di giocatori meno formato rispetto a quello che ho avuto in altre squadre e De Laurentiis è simile a Berlusconi.

"L'ancelottismo? Non esiste"

Ancelotti mancava dall'Italia da parecchi anni. il calcio è cambiato un po' ovunque e anche da noi che, sono parole sue, stiamo tralasciando difesa e contropiede. Lui si sente ancorato a un altro calcio, forse non modernissimo, e questo continuo rifugiarsi nel portiere non gli piace. In generale, riflette, abbiamo abbandonato il calcio all'italiana e abbiamo meno attenzione in difesa. Se esistono sacchismo, guardiolismo, cholismo o sarrismo, qual'è la caratteristica dell'ancelottismo? La risposta è in linea col personaggio:

Non esiste, a me interessa una squadra che non abbia una sola identità ma sappia fare di tutto. Il calcio si può giocare in tante maniere. E si può vincere. Lo farò anche col Napoli, ne sono sicuro.