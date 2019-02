Posticipo ricco di emozioni al Franchi. Veretout riagguanta l'Inter al 99' con un rigore che farà discutere. Ora il Milan è a -2 dai nerazzurri. Chiesa incontenibile.

24 feb 2019 di MarcoValerio Bava

Ci si aspettava spettacolo dal posticipo della 25a di Serie A tra Fiorentina e Inter e le attese sono state rispettare. Il menù del Franchi è stato ricco, tanto da proporre sei gol ed emozioni a non finire. Primi 10' molto intensi con la Fiorentina che passa dopo quindici secondi con Chiesa che propizia l'autorete di de Vrij e poi il quasi immediato pareggio di Vecino che sorprende un non impeccabile Lafont.

I viola giocano, premono, sfiorano il gol, ma poi a segnare è l'Inter che sfrutta un'invenzione di Politano e un altro intervento rivedibile del portiere ex Saint-Etienne. La partita sembra finire quando Edimilson prende il pallone con il braccio in area e Perisic realizza il rigore dell'1-3. Ci pensa Muriel, con una magia, a riaprire la sfida che vive un altro episodio thrilling al 96' quando Abisso fischia un rigore la Fiorentina per un tocco di mano di D'Ambrosio in area. C'è attesa e dopo l'on field review l'arbitro, tra mille proteste nerazzurre, conferma la decisione. Dal dischetto Veretout è glaciale e fa 3-3.

Un punto che serve poco a entrambe perché l'Inter vede avvicinarsi in modo inquietante il Milan che ora è distante solo due punti. Mentre la viola fallisce l'aggancio al treno formato da Torino, Lazio e Atalanta a quota 38. Il punto però è decisamente più dolce per la squadra di Pioli. Soprattutto per come si era messa la partita dopo il rigore di Perisic.

Serie A, le pagelle di Fiorentina-Inter

Fiorentina (4-3-3): Lafont 5; Laurini 6 (dall'80 Dabo sv), Ceccherini 5,5, Vitor Hugo 6, Biraghi 5,5; Benassi 6 (dal 58' Pjaca 5,5), Edimilson 5,5, Veretout 6; Chiesa 7, Simeone 6 (dal 58' Muriel 7), Gerson 6. All. Pioli 6

Inter (4-2-3-1): Handanovic 6; D’Ambrosio 5,5, de Vrij 6, Skriniar 6,5, Dalbert 5,5 (dal 61' Asamoah 6); Vecino 6,5, Brozovic 6; Politano 7 (dal 75' Candreva sv), Nainggolan 6 (dall'89' Borja Valero sv), Perisic 6,5; Lautaro Martinez 6. All. Spalletti 6,5

I migliori

Politano 7

Non si vede per 40', anche perché l'Inter fa molta fatica sulla pressione viola, poi si accende e porta i suoi avanti in un momento complicato. Un gol vitale per i nerazzurri, un gol bello e pesante. Il terzo in questa Serie A. Da quel momento entra nel vivo del match e torna a essere quel giocatore in grado di mettere in costante apprensione la difesa della Fiorentina. Quando la palla passa dai suoi piedi c'è sempre la sensazione che possa succedere qualcosa di promettente per l'Inter. Si sbatte anche in fase di ripiegamento quando deve contenere un avversario scomodo come Biraghi.

Muriel 7

Questo ragazzo fa cose che i giocatori normali non fanno e quindi siamo già oltre il campo dell'ordinario. Il suo gol è una meraviglia, uno di quei momenti che ti ricordano perché si ama il calcio. La sua punizione è una gemma da vedere e rivedere, da gustare all'infinito. La sua rete riaccende anche la partita, sbaglia qualcosa per troppa foga, ma da quando entra lui la Fiorentina torna a premere con costanza e a mettere sotto pressione la difesa dell'Inter.

Chiesa 7

Pronti via, scappa a Dalbert e propizia l'autorete di de Vrij. Il capitano viola gioca sempre sopra ritmo, non si ferma mai, quando la Fiorentina non sa come attaccare l'avversario dà palla a lui perché sa che qualcosa di pericoloso può sempre uscire dal cilindro di questo giovane mago che non ha solo inventiva, ma anche una fame e una voglia di spaccare il mondo fuori dal comune. Quasi impossibile contenerlo, pure nel finale quando un duro colpo alla caviglia lo condiziona un po', guadagna il rigore del 3-3 ed è decisivo per l'ennesima volta.

Vecino 6,5

Si muove alle spalle di Biraghi e trasforma in gol un campanile di Nainggolan. Una rete fondamentale perché rimette subito in careggiata l'Inter e le consente di rimettere in piedi una partita che si era complicata dopo 15''. Una sbavatura a metà primo tempo che apre la strada a un'occasione d'oro per Gerson, per il resto partita applicata e diligente in fase di non possesso, ma quando ha l'occasione diventa l'attaccante aggiunto di Spalletti e con i suoi inserimenti crea sempre fastidi alla difesa viola.

I peggiori

Lafont 5

Nel primo tempo l'Inter tira due volte verso la sua porta e segna due gol. In entrambe le occasioni lui arriva sulla palla, ma non riesce a deviarla e quindi a salvare i suoi dalla capitolazione. Eppure le conclusioni di Vecino e Politano non sembravano certo irresistibili. Il vento forse non lo aiuta. Sul rigore di Perisic viene completamente spiazzato. Quella contro i nerazzurri sembra il manifesto di una stagione di Serie A vissuta tra impennate e cadute. È giovane, ha talento, diventerà un ottimo portiere, ma al momento sempre garantisce sicurezza e impermeabilità.

Dalbert 5,5

Si fa scappare subito Chiesa che poi propizia il vantaggio della Fiorentina. Ingaggia diversi duelli con l'esterno viola, non sempre ne esce sconfitto, ma dà la sensazione di essere in continua apnea. Pesa comunque l'errore iniziale, un errore ancor più grave perché arrivato dopo 15'' e quindi quando l'attenzione dovrebbe essere al massimo livello.

Edimilson Fernandes 5,5

Forse il tocco di mano non è volontario, ma il braccio è in una posizione del tutto innaturale e rappresenta un comportamento colposo. È un'ingenuità colossale che diventa letale per la Fiorentina perché spiana la strada al tris dell'Inter. Fino a quel momento aveva fatto una partita sufficiente, senza picchi particolari, ma quantomeno diligente. Ma quel fallo resta una macchina impossibile da non considerare nel giudizio.