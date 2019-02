Appuntamento ore 15 al Bentegodi.

3 ore fa di Alessandro Naimo

Chievo-Genoa è la gara valida per la 25ª giornata di Serie A che si gioca allo stadio Bentegodi di Verona. I padroni di casa, ultimi in classifica con 9 punti, sono reduci dallo scontro diretto contro l'Udinese, perso 1-0 al Friuli. Il Genoa, dal canto suo, con la vittoria sulla Lazio nell'ultimo turno ha dato una virata alla classifica, arrivando a quota 28 punti in 13esima posizione. La squadra di Prandelli è adesso a +10 dal Bologna terzultimo.

Serie A, dove vedere Chievo-Genoa in TV e streaming

Ecco tutte le informazioni su dove vedere Chievo-Genoa in TV e streaming. La gara sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky sul canale Sky Sport 253. Inoltre, è possibile seguire Chievo-Genoa in streaming su Sky Go, la piattaforma di streaming riservata agli abbonati Sky. Per accedere a Sky Go è necessario scaricare l'app, disponibile per pc, smartphone e tablet, ed inserire le proprie credenziali nella finestra di login.