Il prossimo turno di Serie A vede il Bologna impegnato nell'importante trasferta contro l'Udinese al Friuli, in programma domenica 3 marzo alle ore 15. La Juventus, invece, affronterà il Napoli secondo in classifica nel posticipo delle 20.30 al San Paolo. Ma adesso ecco gol e highlights di Bologna-Juventus:

Bologna-Juventus della 25ª giornata di Serie A è una gara dai due volti. I padroni di casa erano riusciti ad abbandonare il 18esimo posto in classifica, ma la sconfitta contro la Roma e la contestuale vittoria dell'Empoli ha fatto tornare i rossoblù in terzultima posizione. La Juventus, invece, nonostante abbia 13 punti di vantaggio sul Napoli secondo, vuole riscattare la brutta prestazione vista mercoledì in Champions League contro l'Atletico, e cerca a tutti i costi i tre punti per dare una scossa al morale.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK