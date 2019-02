Leclerc vuole essere subito all'altezza di Vettel in Ferrari. Il tedesco dovrà essere bravo a respingere l'esuberanza del compagno, al secondo anno di Formula 1.

Uno dei temi di maggiore interesse di questo campionato di Formula 1 2019 sarà il confronto tra Sebastian Vettel e Charles Leclerc all'interno del team Ferrari. Sulla carta il tedesco parte avvantaggiato, avendo molta più esperienza ed essendo un quattro volte campione del mondo. Ma il nuovo arrivato non va affatto sottovalutato.

Il giovane pilota monegasco non vuole accontentarsi di fare una stagione di semplice apprendimento. Anche se nelle dichiarazioni finora ha tenuto un profilo basso, è normale che il suo obiettivo sia quello di giocarsi le primissime posizioni fin dalle gare iniziali. Guida una monoposto assolutamente competitiva e pertanto vuole dimostrare di essere all'altezza già da subito. La scuderia di Maranello sta cercando di evitare di mettere pressioni addosso a Leclerc.

Il team principal Mattia Binotto ha già indicato in Vettel il primo pilota della Ferrari per il campionato F1 2019, specificando che Charles deve apprendere tanto. Ovviamente l'ex pilota Alfa Romeo Sauber è consapevole della situazione, però farà di tutto per non essere un semplice gregario.

Sono due piloti con esperienze molto diverse. Ci sono un pluri-campione del mondo come Sebastian e un giovane che deve ancora crescere. Credo che all'inizio Seb sarà il nostro primo pilota. Charles lo sa, deve imparare e poi nel corso della stagione vedremo come andranno le cose.

I primi test di Formula 1 2019 a Barcellona hanno fatto vedere che sia Vettel che Leclerc sono velocissimi sulla nuova Ferrari SF90. Il monegasco ha anche fatto registrare un best lap leggermente migliore del suo compagno.

Ad ogni modo, lo scopo principale di queste giornate di pre-season è soprattutto quello di testare l'affidabilità delle monoposto percorrendo più chilometri possibili e lavorando in particolare sul passo gara. Il giro secco conta relativamente poco.

Vedere già Leclerc vicino a Vettel fa comunque impressione. Il neo-ferrarista sta dimostrando di non voler subire il ruolo da prima guida del quattro volte campione del mondo di F1. La scuderia di Maranello sa di avere nel box un talento che sicuramente ha molto da apprendere, ma che è tanto ambizioso e che mira ad essere al livello del proprio compagno. Nonostante le dichiarazioni umili e di basso profilo, è inevitabile che ci sia la voglia da parte del 21enne driver nato a Montecarlo di essere protagonista quest'anno.

Il neo-ferrarista vuole imitare Ricciardo in Red Bull

Vettel sa di avere un rivale temibile in casa e conta di dimostrare la propria supremazia all'interno del team, come avvenuto nelle passate stagioni con Kimi Raikkonen al suo fianco. Non vuole che si ripeta una situazione analoga a quella del 2014, quando in Red Bull arrivò un arrembante Daniel Ricciardo che riuscì a batterlo dopo che Seb aveva vinto quattro titolo consecutivi. Ciò causò nervosismo e frustrazione al campione.

Stavolta il tedesco non intende farsi sorprendere. Se vuole vincere il Mondiale, deve respingere ogni minaccia interna per potersi concentrare sulla lotta contro Lewis Hamilton e la Mercedes.

La Ferrari cercherà di gestire tutto al meglio, evitando scintille tra i propri piloti. L'obiettivo del 2019 è vincere, pertanto nulla deve ostacolarlo. Inutili scontri interni non saranno ammessi, perché favoriranno la concorrenza. Bisognerà essere intelligenti, sia Sebastian che Charles hanno il quadro della situazione chiaro e sanno come comportarsi. Binotto e il resto del team si aspettano grande collaborazione da parte loro per il bene della scuderia. Nel novantesimo anno di esistenza della Ferrari il sogno è di tornare a trionfare, sarebbe qualcosa di speciale e ripagherebbe di tutti gli sforzi economici e tecnici enormi fatti in queste stagioni.