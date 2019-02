Servono i rigori per decretare la vincente della Carabao Cup: a spuntarla sono i Citizens, con il rigore decisivo di Sterling. Per il Chelsea fatali gli errori di Jorginho e David Luiz.

52 minuti fa di Daniele Rocca

Il titolo resta nelle mani del Manchester City. La sesta Coppa di Lega della storia dei Citizens, la seconda consecutiva. Ancora con Guardiola in panchina. E così sono 25 trofei conquistati da allenatore (il quarto da quando è in Inghilterra), gli stessi di José Mourinho. Il tecnico deve ringraziare i suoi ragazzi, capaci di vincere una finale lunghissima, decisa solo ai calci di rigore.

L'ultimo è di Sterling, con il pallone che sfiora la traversa e si insacca alle spalle di Kepa. Gli errori di Jorginho e David Luiz condannano il Chelsea, capace di mettere da parte l'umiliazione subita in Premier League e disputare una partita di grandissima personalità.

Durante i novanta minuti le due squadre si sono studiate, le occasioni da gol si contano sulle dita di una mano. I portieri sono rimasti inoperosi, almeno fino al momento della lotteria dei rigori. Quando a fare la differenza è stata la freddezza dal dischetto dei calciatori del Manchester City: solo un errore, quello di Sané. La Coppa di Lega è ancora del Manchester City.

Coppa di Lega, Chelsea-Manchester City: la cronaca della partita

Il Manchester City per difendere il titolo. Il Chelsea per vendicare la sconfitta a inizio stagione nel Community Shield, ma soprattutto per cancellare l'umiliazione di due settimane fa. Un 6-0 che difficilmente i tifosi dei Blues dimenticheranno.

Both sets of supporters in fine voice here at Wembley. #EFL | #CarabaoCupFinal pic.twitter.com/1P1zSSHumN — Carabao Cup (@Carabao_Cup) February 24, 2019

Ecco perché l'atteggiamento della squadra di Sarri è ben diverso da quello visto lo scorso 10 febbraio. Difesa concentrata, pochi spazi concessi agli attaccanti di Guardiola. Tanto che per assistere al primo tiro verso la porta bisogna aspettare la metà del primo tempo: Aguero stoppa lo spiovente di Bernardo Silva e calcia di prima intenzione, palla alta sopra la traversa.

Around 15 minutes of the first half remaining, who takes the lead in this one? #EFL | #CarabaoCupFinal pic.twitter.com/VeOONLelsf — Carabao Cup (@Carabao_Cup) February 24, 2019

Uno dei pochi sussulti della prima frazione. Otamendi da una parte e Hazard dall'altra provano a spezzare l'equilibrio a pochi secondi dall'intervallo. Niente da fare in entrambe le occasioni. Annotazione in vista della ripresa: David Luiz è l'unico ammonito del match per un fallo duro su Bernardo Silva. Dovrà stare molto attento.

La ripresa

Primo cambio della partita. Rimane negli spogliatoi Laporte, al suo posto Kompany. I ritmi si alzano. Merito del coraggio del Chelsea, che avanza il baricentro della squadra, costringendo il City a dover azzardare le giocate. Aumentano anche gli errori tecnici, azioni spezzettate, senza che una delle due riesca ad avere il sopravvento.

SECOND HALF | We are back under way here at Wembley, and @ManCity have made a half-time change as Aymeric Laporte is replaced by Vincent Kompany. #EFL | #CarabaoCupFinal pic.twitter.com/RbHqXLCzoR — Carabao Cup (@Carabao_Cup) February 24, 2019

Il pallone buono arriva al 55', quando Aguero in girata trova il gol dell'1-0. Ma prima che riesca a esultare, ecco la bandierina del guardalinee alzarsi. Fuorigioco al momento del passaggio. Il VAR analizza la situazione: il tallone del Kun è leggermente più avanti rispetto al piede di Rudiger.

📺 VAR decision in the Carabao Cup.



Right call made with Aguero offside?#CarabaoCupFinal pic.twitter.com/rspSso777S — bwin (@bwin) February 24, 2019

Il Chelsea capisce che può far male in contropiede. Willian si affida ad Hazard, lanciandolo in campo aperto. Il numero 10 salta secco Kompany e serve all'indietro Kante, che arriva a tutta velocità e colpisce al volo di sinistro, palla alta di poco sopra la traversa. I Blues possono far male con la velocità dei propri attaccanti: si spiega così l'ingresso in campo di Hudson-Odoi al posto di Pedro a meno di un quarto d'ora dalla fine. L'ex Barça paga l'errore di qualche minuto prima che invece di tirare ha scelto una rifinitura sbagliata.

L'ultimo sussulto dei 90 regolamentari arriva dal destro di Willian. Calcio di punizione che costringe Ederson a mettere il pallone in calcio d'angolo. Si va verso i tempi supplementari, con Guardiola che dopo aver esaurito i cambi si trova a dover rinunciare a Fernandinho, fuori per infortunio.

Supplementari

È una finale sentitissima, le due squadre non vogliono fallire l'appuntamento con la coppa. L'unica occasione dell'extra time è di Aguero, servito da Sterling, determinante l'intervento di Azpilicueta. Nell'occasione Kepa richiama la panchina, entrano i massaggiatori.

Just over five minutes left in this one before we head to a penalty shootout, will there be a winner in extra time?#EFL | #CarabaoCupFinal pic.twitter.com/dICRXtDTXM — Carabao Cup (@Carabao_Cup) February 24, 2019

La stessa situazione si ripropone due minuti più tardi. Sarri chiama subito Caballero per il cambio, ma il portiere spagnolo vuole rimanere in campo. Si scatena un litigio a distanza, con l'allenatore che perde la ragione. Ai rigori vincerà il City 4-3. All'ex tecnico del Napoli rimane il rimpianto per non aver vinto il primo trofeo in carriera. E chissà, forse anche per non essere riuscito a fare quella sostituzione.