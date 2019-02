Il vento che soffia allo Stirpe non ferma i giallorossi: il 3-2 arriva nel finale. Ecco i voti dell'anticipo della 25ª giornata di Serie A.

un'ora fa di Stefano Fiori

Sette gol in questa Serie A, tutti fuori casa. È un Dzeko sempre più formato trasferta, quello che guida la Roma al 3-2 in extremis contro il Frosinone. Edin col vento in poppa, è il caso di dire, in una serata in cui il vero protagonista è stato l'incessante e gelido Grecale. Mica semplice, per i giallorossi, espugnare il Benito Stirpe: dopo 5 minuti, l'horror show in combinato disposto Nzonzi-Olsen aveva spianato la strada al vantaggio dei ciociari. Alla mezz'ora è salito in cattedra il bosniaco: prima la rete del pareggio, poi la giocata che fa partire l'azione del gol vittoria di Lorenzo Pellegrini.

Il 2-2 di Pinamonti, golden boy dei ciocari, sembrava aver ormai bloccato la Roma. Ma ancora una volta ci ha pensato Dzeko, con il colpo di coscia sul gong finale, a regalare la vittoria ai suoi. Si riduce di nuovo a uno solo il punto di distacco dal Milan, vittorioso nel Friday Night contro l'Empoli. Sale invece a sei lunghezze il vantaggio nei confronti della Lazio, che dovrà però recuperare la sfida con l'Udinese.

Il tutto a una settimana esatta dal derby della Capitale del 2 marzo, ben presente nelle scelte di Di Francesco. Il tecnico giallorosso risparmia scientificamente tre dei quattro giocatori diffidati: a parte Manolas (ko alla caviglia nella ripresa), rimangono fuori dall'undici titolare i vari Florenzi, Fazio e Zaniolo (quest'ultimo in campo solamente nel finale). Ma andiamo a scoprire ora i voti, i migliori e i peggiori dell'anticipo del sabato sera della 25ª giornata di Serie A.

Serie A, le pagelle di Frosinone-Roma

Frosinone (3-5-2): Sportiello 5.5; Goldaniga 4.5, Salamon 6.5, Capuano 5.5; Zampano 6, Chibsah 6 (85' Trotta 6), Viviani 6, Cassata 6, Beghetto 5.5 (60' Molinaro 6); Ciano 7.5, Ciofani 5.5 (67' Pinamonti 7). Allenatore: Marco Baroni 6.

Roma (4-2-3-1): Olsen 4.5; Santon 5.5, Manolas 6.5 (77' Fazio 6), Marcano 5.5, Kolarov 5.5; Nzonzi 4.5 (65' Cristante 6), De Rossi 6; El Shaarawy 7, Pellegrini 6.5, Perotti 6 (65' Zaniolo 6); Dzeko 8. Allenatore: Eusebio Di Francesco 6.

I migliori

Dzeko 8

Nemo propheta in patria. Ogni singolo gol segnato finora in campionato da Edin - con quello di stasera sono sette - è arrivato lontano dall'Olimpico. Torino, Empoli, Atalanta (doppietta), Chievo e ora altri due al Frosinone: il Dzeko Tour prosegue anche al Benito Stirpe. La sua rete di stasera, più che altro, è un regalo di Goldaniga. Paradossalmente, il bosniaco è ancora più protagonista nel raddoppio di Pellegrini: l'azione parte proprio dalla palla strappata in area a Salamon e prosegue col filtrante per El Shaarawy. Fino alla "cosciata" dell'ultimo secondo, che vale i tre punti.

Ciano 7.5

Un gol, un assist, altre due conclusioni da attaccante vero. Camillo è uno degli emblemi della vecchia guardia del Frosinone, i suoi sette centri sono il simbolo di una squadra che vuole lottare fino alla fine per mantenere la categoria.

El Shaarawy 7

Sfiora la rete di testa dopo 14 minuti, poi fabbrica almeno metà gol di Pellegrini. Una prestazione onestissima per il Faraone, coronata all'ultimo istante con l'assist vincente per Dzeko. Che ora lo insegue a una sola rete di distanza in campionato: Stephan però può mettere da parte la gelosia.

Pinamonti 7

Entra al 67', dopo tredici minuti regala al Frosinone il gol del momentaneo pareggio. Sono quattro i centri siglati in questa Serie A da un attaccante che, lo ricordiamo, sulla carta d'identità ha scritto 1999. Ha tutto per essere la locomotiva dei giallazzurri in questa rincorsa alla salvezza.

Getty Images Serie A, l'esultanza dei giocatori del Frosinone dopo il gol di Ciano

I peggiori

Nzonzi 4.5

La sufficienza con cui scarica un pallone orizzontale, nella propria trequarti, per De Rossi non sarebbe accettabile neanche nell'ultimo dei tornei amatoriali. Un errore che, puntualmente, viene punito dalla rete di Ciano. Il francese è un campione del mondo con amnesie poco "Mondiali".

Goldaniga 4.5

Diciamo che il concetto di sufficienza vale anche per l'atteggiamento del difensore giallazzurro: lui pensa di controllare un pallone innocuo in area, i compagni intanto diventano paonazzi nel vedere Dzeko che lo aggira e batte Sportiello.

Olsen 5

Mezzo voto in più per la parata nel finale, che nega il 3-2 al Frosinone. Ma negli occhi rimane la super papera che regala il vantaggio al Frosinone, un tuffo col boomerang che fa piovere il pallone nella propria porta.