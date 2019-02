Polvere di stella: Freddy Adu è di nuovo senza squadra

La carriera del talento che un tempo fu definito "il nuovo Pelé" non è mai decollata e adesso, dopo aver fallito anche a Las Vegas, forse è arrivato il momento di dire basta.

21 feb 2019 di Simone Cola

A pensarci bene, non avrebbe potuto finire che così. Nella città più pittoresca al mondo, nella squadra più bizzarra che il calcio sia forse mai stato capace di partorire. Freddy Adu ha speso le ultime briciole di una carriera che forse non può neanche definirsi tale, che di fatto non è mai davvero cominciata, nei Las Vegas Lights, neonata franchigia della lega di sviluppo americana, stella e allo stesso tempo fenomeno da baraccone di una compagine che scende in campo con una maglia nera arricchita da strisce al neon (!) gialle, azzurre e magenta e da uno smile nella cucitura interna utile per festeggiare i gol.

Un club che premia i suoi migliori giocatori - non che ce ne siano molti, visto il 15esimo posto finale su 17 nella Western Conference e il record di 8 vittorie, 7 pareggi e 19 sconfitte nella stagione d'esordio - con fiches spendibili nei casinò cittadini e che scende in campo, per la gioia di un pubblico chiassoso e variopinto, accompagnato da due lama: questa è stata l'ultima destinazione di Fredua Koranteng "Freddy" Adu, ormai triste parodia del talento che avrebbe dovuto rappresentare il futuro del calcio a stelle e strisce e che invece, in questo movimento, è finito per restare costantemente ai margini. L'ultima esperienza fallimentare - il contratto è scaduto a dicembre e non è stato rinnovato - di una serie lunghissima.

Come il ragazzo che a soli 14 anni veniva definito "il nuovo Pelé" mentre faceva il suo precoce esordio nello sport professionistico americano - infrangendo un record che resisteva addirittura dal 1887 - sia finito a prendere a calci un pallone nella Sin City, fenomeno mediatico di una squadra di cui la maggior parte del mondo ignora l'esistenza, è un mistero soltanto per quelli, e non sono certo pochi, che di Freddy Adu avevano perso le tracce ormai da anni o per chi ne ha appena sentito parlare, alla stregua di una leggenda metropolitana della quale si mette in dubbio persino la veridicità. Per quelli che invece a suo tempo si innamorarono di lui e della sua storia, e abbagliati da alcuni accecanti sprazzi di talento non hanno mai smesso davvero di attendere un'affermazione che non c'è mai stata, Las Vegas è soltanto l'ultimo capitolo di una triste e per molti versi inspiegabile storia.

Freddy Adu, il mito del "nuovo Pelé americano"

Il ragazzo che avrebbe dovuto rappresentare il futuro del calcio americano, avvicinando tanti giovani a uno sport da sempre schiacciato da baseball, football, hockey e basket, tanto per cominciare non era americano: Freddy Adu nasce il 2 giugno del 1989 a Tema, piccola cittadina portuale nel Ghana a 25 chilometri da Accra, e quando è ancora un bambino è già una piccola stella locale. Gioca a calcio, e lo fa talmente bene da essere regolarmente impegnato in partite con ragazzi che hanno più del doppio dei suoi anni e che eppure non riescono ad arrestarne l'avanzata.

Quando arriva negli Stati Uniti ha appena 8 anni: la famiglia è riuscita a ottenere la tanto sospirata Green Card e si è trasferita a Washington, e in un panorama calcisticamente ancora mediocre come quello americano a metà degli anni '90 fa ovviamente scalpore che un ragazzino sia tanto bravo con il pallone tra i piedi. Di lui si parla sempre di più, perché nonostante il livello degli avversari con cui si trova ad avere a che fare nelle partite scolastiche sia quello che è, certe qualità sono innegabili e balzano immediatamente all'occhio anche di chi qualcosa di calcio ne mastica.

A soli 13 anni Freddy Adu è sponsorizzato dalla Nike, l'anno successivo arriva il debutto in MLS, nel 2005 è la stella degli Stati Uniti nel Mondiale Under 20 che va in scena in Olanda e che viene vinto dall'Argentina di Lionel Messi, che ha 2 anni più di lui e che tanti dicono possa eguagliare e persino superare. Il ragazzo è già immensamente popolare, è ospite di vari programmi tv, testimonial di numerosi prodotti, il suo volto è sulla copertina di numerose riviste specializzate e non. Nel 2007, dopo essere stato accostato a Manchester United, Inter e Real Madrid, ecco lo sbarco in Europa, al Benfica, in quella che per tutti - a Hollywood pare stiano già sceneggiando un film - sarà solo la prima tappa di una scontata ascesa al vertice del calcio mondiale.

Un inarrestabile declino

Fino a qui è storia nota. Ma è proprio dopo il primo anno in Portogallo che il grande pubblico perde le tracce di Freddy Adu in seguito a un'incredibile girandola di prestiti nelle realtà più disparate dove non riesce mai a lasciare una benché minima traccia. Passi il Monaco, ma possibile che quello che veniva considerato quasi all'unanimità un futuro campione non riesca a lasciare il segno neanche al Belenenses? Che i greci dell'Aris Salonicco finiscano per metterlo fuori rosa? Che persino in Turchia al Caykur Rizespor passi come una meteora?

Nel 2011 Adu ha appena 21 anni, eppure il meglio, se davvero c'è stato, è già alle spalle: prova a ripartire dalla MLS, ma il clamore mediatico si è sgonfiato e con esso le sue prestazioni. Non sfigura, è semplicemente un giocatore "normale", come ce ne sono tanti, però negli occhi ha ancora il ricordo dei flash che lo illuminavano ogni volta che toccava il pallone, nelle orecchie il boato di un pubblico che adesso applaude altri eroi. Avrebbe dovuto trascinare il soccer, Freddy, e invece è stato clamorosamente superato.

Al ritorno in America seguono una comparsata in Brasile al Bahia, i provini andati male con il Blackpool, i norvegesi dello Stabaek (!) e l'AZ Alkmaar, la tragicomica esperienza in Serbia allo Jagodina, dove in 6 mesi gioca meno di un quarto d'ora, un pugno di gare senza gol nel KuPS in Finlandia - va però a segno con la squadra riserve in quarta serie - e un nuovo ritorno negli Stati Uniti che ormai lo hanno dimenticato: si accasa ai Tampa Bay Rowdies, che giocano nella NASL che un tempo ospitava Pelé, quello vero, e che oggi è una lega di sviluppo seguita da pochi appassionati.

In un torneo dove segna 16 gol il misconosciuto brasiliano Stefano Pinho quello che doveva essere "il Pelé americano" resta al palo, 13 gare e neanche una rete. Ce n'è abbastanza per appendere gli scarpini al chiodo, almento temporaneamente: nel 2017 Adu resta lontano dal mondo del calcio, nel gennaio del 2018 ecco la chiamata degli eccentrici Las Vegas Lights. Che sia una trovata commerciale è evidente, eppure pare che Freddy ci creda veramente, tanto da dichiarare di essere pronto a ripartire, che finalmente è tornato a fare la cosa che più ama al mondo.

È l'ennesimo fuoco di paglia: dopo aver speso mesi a tornare in forma, segna nel giorno del suo 29esimo compleanno l'unico gol in 14 presenze complessive, una segnatura nel 4-1 inflitto ai Colorado Springs Switchbacks che se vogliamo è anche storica, dato che arriva a distanza di ben 6 anni dalla precedente - esclusa quella con le riserve del KuPS, che però viene realizzata in un torneo non professionistico - e che probabilmente resterà l'ultima nella carriera del bambino che veniva accostato a Pelé, che finiva sulle copertine di FIFA e Sports Illustrated e che la Nike pagava un milione di dollari all'anno. L'ultima di appena 35, di cui 34 realizzate prima dei 23 anni. Prima, cioè, che tutto finisse a Las Vegas tra casinò, smile, lama e maglie al neon.

