Kvyat beffa Raikkonen e si prende il primo posto nel terzo giorno di test Formula 1 2019 a Barcellona. Ferrari, Mercedes e Red Bull proseguono il lavoro sul passo gara. Esordio per la Williams.

Matteo Bellan

È terminata la terza giornata di test Formula 1 2019 a Barcellona. Un Day-3 nel quale i team hanno continuano a lavorare incessantemente per migliorare le proprie monoposto, andando a risolvere alcuni problemi e cercando al contempo di aumentare la competitività. Provati i diversi pneumatici portati da Pirelli per valutare il consumo e le diverse performance. Ciascuna squadra ha testato le rispettive novità tecniche, ancora non del tutto svelate. Finalmente oggi si è vista la Williams, assente nei due giorni precedenti e oggi in pista.

Il miglior tempo è stato ottenuto da Daniil Kvyat, che al volante della sua Toro Rosso STR14 motorizzata Honda ha chiuso in 1'17"704. Il russo ha beffato nel finale Kimi Raikkonen, che era stato in testa per la maggior parte della giornata. Il finlandese sta prendendo confidenza con la C38 del team Alfa Romeo Racing e oggi ha percorso la bellezza di 138 giri. Il suo miglior crono è stato di 1'17"762. La monoposto spinta da power unit Ferrari ha dato buone risposte, sia in termini di velocità che di affidabilità. Il campione del mondo di F1 del 2007 può dirsi soddisfatto di questo test sul Circuit de Barcelona-Catalunya.

Miglioramenti per Daniel Ricciardo, alle prime uscite sulla Renault. Oggi l'australiano è riuscito a percorrere 80 giri nel pomeriggio e sembra che i problemi dei giorni scorsi siano alle spalle. In particolare era stato il DRS a dare delle noie. Terzo posto in 1'18"164 per lui, mentre il compagno Nico Hulkenberg (63 giri) al mattino aveva registrato un miglior tempo personale di 1'18"800 e ha concluso la giornata in sesta posizione.

Getty Images Sebastian Vettel a Barcellona nel terzo giorno di test F1 2019

Formula 1, test Barcellona: Ferrari e Mercedes lavorano sui long run

Dopo i primi posti conquistati nei primi due giorni, la Ferrari oggi ha piazzato Sebastian Vettel al quarto posto in classifica in 1'18"350. La scuderia di Maranello si è concentrata sui long run, in modo tale da capire meglio le reazioni della SF90 e delle gomme in ottica gara. I 134 giri del pilota tedesco rappresentano l'ulteriore conferma dell'affidabilità della monoposto, che già nel Day-1 con lui e poi con Charles Leclerc ieri aveva dimostrato di non avere problemi. Il nuovo progetto sembra essere partito col piede giusto e c'è grande fiducia nel box.

E a proposito di vetture affidabili, anche la Red Bull col nuovo motore Honda sta dando buone risposte. Il team austo-inglese temeva che il cambiamento di power unit potesse inizialmente comportare qualche ostacolo al lavoro, invece così non è stato. Max Verstappen ha terminato la sessione odierna in quinta posizione, dopo aver effettuato 109 giri. Buono il passo evidenziato dal talento olandese. La scuderia di Milton Keynes si può dire soddisfatta, anche se è presto per cantare vittoria. Serve del tempo per capire se effettivamente il propulsore giapponese consentirà alla RB15 di fare il salto di qualità.

Intanto la Mercedes continua a nascondersi in questi test di Formula 1 a Barcellona. Valtteri Bottas al mattino e Lewis Hamilton al pomeriggio hanno proseguito a lavorare sul passo gara. I rispettivi piazzamenti finali, undicesimo e dodicesimo, non indicano sicuramente il loro reale valore. Anche la W10 si sta confermando affidabile, visti i complessivi 182 giri percorsi dai due piloti. Il team di Bracley sta cercando di fare più chilometri possibili per raccogliere un grande quantitativo di dati in vista del campionato di F1 2019.

La Haas ha piazzato Romain Grosjean al settimo posto e il tester Pietro Fittipaldi all'ottavo. La monoposto del francese si è fermata due volte, provocando altrettante bandiere rosse. Problemi tecnici che il team dovrà cercare di capire e risolvere. 117 le tornate complessive collezionate dei due piloti oggi. Dietro di loro Carlos Sainz, autore di 90 giri con la sua McLaren motorizzata Renault. Top 10 completata dalla Racing Point, spinta da propulsore Mercedes, con Sergio Perez. Fanalino di coda George Russell, che con la Williams è sceso in pista solamente nel pomeriggio e si è limitato a percorrere 23 giri. Il tempo finale è molto alto (1'25"625), ma il giovane britannico è un rookie in Formula 1 e deve imparare tanto ancora. Inoltre la monoposto è probabilmente la meno competitiva della griglia e sarà importante il lavoro dell'altro pilota, Robert Kubica, per svilupparla al meglio.

Domani, oltre al polacco, vedremo in pista: Hamilton (mattina), Bottas (pomeriggio), Leclerc, Gasly, Ricciardo (mattina), Hulkenberg (pomeriggio), Magnussen (mattina), Fittipaldi (pomeriggio), Norris, Stroll, Giovinazzi e Albon. Sarà l'ultimo giorno di test di Formula 1 per questa prima sessione a Barcellona. Di seguito la classifica con i tempi ufficiali del Day-3: