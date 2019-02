Casey Stoner è scomparso da due mesi anche sui social. L'ex campione MotoGP, dopo la rescissione del contratto Ducati, ha deciso di appendere definitivamente il casco al chiodo.

0 condivisioni

59 minuti fa di Luigi Ciamburro

Le apparizioni in pubblico di Casey Stoner, dopo aver detto addio alla MotoGP nel 2012, sono diventate sempre più sporadiche. Il due volte campione iridato ha deciso di abbandonare le corse a soli 27 anni, un po' per dedicarsi alla famiglia e alla primogenita Alessandra Maria, nata nel febbraio del 2012, un po' perché esausto da un ambiente che, a suo dire, era diventato un autentico business, senza più spazio per la vera passione, con la Dorna colpevole di aver preso decisioni sbagliate e un'opinione pubblica troppo cinica per i suoi gusti. Una sorta di rigetto verso un mondo che gli aveva dato tanto, ma che ai suoi occhi stava subendo una metamorfosi non visibile dall'esterno.

La leggenda australiana del Motomondiale non ha però saputo resistere al richiamo della pista e, seppure in maniera saltuaria, ha continuato a calcare i tracciati in veste di collaudatore. In un primo momento per la Honda, affidando una moto subito vincente a Marc Marquez, all'esordio in classe regina come suo erede. Poi per Ducati, la prima squadra ad averlo accompagnato nella sua prima vittoria mondiale, contribuendo a fare della Desmosedici uno dei migliori prototipi in griglia, anche se il contributo nella scorsa stagione è stato quasi azzerato. Troppe incongruenze e malumori con i vertici di Borgo Panigale, i suoi feedback non sarebbero stati presi in seria considerazione, Casey Stoner non ci stava a passare per un semplice 'portabandiera'. Da qui la scelta, presa di comune accordo, di non rinnovare il suo contratto con il marchio emiliano.

D'altronde nel 2018 è comparso solo a inizio stagione in sella alla GP18, prima di sottoporsi ad un intervento alla spalla destra. La lunga riabilitazione e la mancanza di vedute comuni con la Ducati hanno spinto l'australiano a dire definitivamente addio alla MotoGP. Si era parlato di un possibile re-ingaggio da parte di Honda, affidargli il collaudo della RC213V di Marc Marquez e Jorge Lorenzo, con un ritorno pubblicitario che avrebbe fatto straparlare il mondo. Alberto Puig, team manager HRC, non ha mai nascosto questo progetto, ma il grande colpo non gli è riuscito. Almeno per il momento.

Getty Images Casey Stoner, campione del mondo nel 2007 con la Ducati

Casey Stoner: nel 2001 l'esordio nel Motomondiale

Correva l'anno 2001 quando l'ex pilota di Southport ha esordito nella classe 125 come wild card. Subito notato da Lucio Cecchinello, esordisce l'anno dopo nella classe 250 con Aprilia, ma non brilla. Nel 2013 viene declassato alla 125 e conquista la sua prima vittoria in carriera a Valencia, prima di passare alla KTM. Con il team austriaco chiude col 5º posto finale e una vittoria in Malesia, la prima della casa di Mattighofen.

Nel 2005 ritorna nella classe 250 con maggiore esperienza, ancora una volta con l'Aprilia di Lucio Cecchinello, e i risultati cominciano a vedersi: titolo di vicecampione del mondo, deve arrendersi al più esperto Dani Pedrosa, ma le cinque vittorie stagionali gli valgono la promozione in classe regina, con la Honda privata del solito manager veneto, che ha contribuito non poco al lancio del futuro campione.

Per Casey Stoner l'esordio nel Motomondiale è del 2001: due i GP disputati

Gli anni d'oro in MotoGP: la Ducati, i 2 titoli mondiali, il ritiro

Il 26 marzo 2006 Casey Stoner fa il suo esordio in MotoGP a Jerez, il Gran Premio successivo conquista la prima pole nella massima serie, ma riporta molte cadute che compromettono il risultato finale (8° posto). Nel 2007 inizia il quadriennio Ducati. La casa di Borgo Panigale ci ha visto bene a puntare sull'australiano e il titolo iridato arriva al primo tentativo. Vince la sua prima gara in MotoGP all'esordio, dopo una grande sfida con Valentino Rossi. 10 vittorie e 4 podi valgono il titolo mondiale, il primo in carriera e per la casa di Borgo Panigale. Nel 2008 riporta diversi infortuni che lo costringono a cedere lo scettro al pesarese della Yamaha, nel biennio 2009-2010 non va oltre la quarta piazza finale. Le ripetute cadute spingono Ducati ad annunciare il divorzio nel luglio del 2010. Sarà la Honda a puntare sul purosangue australiano.

2007: Casey Stoner si laurea campione del mondo con la Ducati

Nel 2011 inizia subito alla grande, con pole e vittoria in Qatar. 10 vittorie e 6 pole position, nel giorno del 26° compleanno e nella sua terra natale conquista il suo secondo titolo iridato. La stagione 2012 sarà l'ultima in carriera per Casey Stoner che, nel corso dell'anno, preannuncia a più riprese il suo addio alle corse. L'ufficialità arriva il 17 maggio, l'11 novembre 2012 correrà il suo ultimo GP a Valencia, dove chiude al terzo posto. L'annuncio choc ancora riecheggia nel paddock e tra i suoi tifosi.

Mi ritirerò alla fine della stagione, questa non è la MotoGP di cui sono innamorato.

Getty Images Nel 2011 il secondo titolo, in sella alla Honda

Numeri e record di Casey Stoner in carriera

Il pilota oceanico è ancora oggi considerato il re di Phillip Island, dove detiene 6 vittorie (a pari merito con Valentino Rossi) e 5 pole position (a parità con Marc Marquez). Due Mondiali, 115 GP con 38 vittorie e 69 podi. Bisogna addizionare le 7 vittorie e i 13 podi nelle classi minori. Casey Stoner ha scritto un record storico per la KTM: è stato il primo vincitore della casa austriaca nel Motomondiale. Durante la breve era delle 800GP ha vinto due titoli iridati con due moto diverse. Record imbattuto per quanto riguarda quella categoria. Inoltre è stato l’unico pilota in grado di regalare un titolo alla Honda RC212V 800, fino ad allora considerata in ritardo in ogni settore tecnico. Di seguito il piazzamento nelle 12 stagioni del Motomondiale:

2001, classe 125 (Honda) - 29^ posizione

2002, classe 250 (Aprilia) - 12^ posizione

2003, classe 125 (Aprilia) - 8^ posizione (1 vittoria)

2004, classe 125 (KTM) - 5^ posizione (1 vittoria)

2005, classe 250 (Aprilia)- 2^ posizione (5 vittorie)

2006, classe MotoGP (Honda)- 8^ posizione (5 vittorie)

2007, classe MotoGP (Ducati)- 1^ posizione (10 vittorie)

2008, classe MotoGP (Ducati)- 2^ posizione (6 vittorie)

2009, classe MotoGP (Ducati) - 4^ posizione (4 vittorie)

2010, classe MotoGP (Ducati) - 4^ posizione (3 vittorie)

2011, classe MotoGP (Honda) - 1^ posizione (10 vittorie)

2012, classe MotoGP (Honda) - 3^ posizione (5 vittorie)

Casey Stoner sul podio del Gp della Comunità Valenciana: sarà la sua ultima gara in MotoGP

Cosa fa adesso Casey Stoner? Famiglia, pesca e golf

Casey Stoner ha sempre dedicato molto del suo tempo libero alla pesca e al golf, hobby che continua a coltivare nella sua amata Australia, dove ha una villa nella Gold Coast (Queensland). Lì passa gran parte della vita, al suo fianco la moglie Adriana, la primogenita Alessandra Maria e l'ultima arrivata Caleya Maria, nata nell'ottobre 2017. Il suo ultimo bagno di folla risale alla scorsa estate a Misano, al World Ducati Week di Misano, dove ha portato l'intera famiglia. Ad ottobre non è andato al Gran Premio di Phillip Island, ha preferito godersi la gara comodamente seduto sul divano di casa mentre beveva una birra.

Somebody isn’t happy to stop riding 😂 She’s so cute even when cranky! pic.twitter.com/1LmParGiDb — Adriana Stoner (@adri_stoner) October 1, 2018

La vita dell'australiano ormai è talmente assorta nella natura che ha dimenticato persino di postare qualche foto sui social negli ultimi due mesi. Di certo sta insegnando ad entrambe le figlie ad andare in moto, chissà che un giorno una di loro non decida di seguire le orme del padre. In una delle sue ultime dichiarazioni pubbliche ha parlato ai microfoni di Motogp.com sul suo storico rivale Valentino Rossi.

Non credo che in MotoGP ci sia un limite d’età. Tutti quanti parlano sempre della sua età e si chiedono se sarà ancora competitivo... Ma se si diverte ancora che senso ha smettere?

In una intervista del dicembre 2018, invece, ha commentato così l'arrivo di Jorge Lorenzo in sella alla Honda, un team che, per esperienza personale, potrà dargli tutto ciò di cui ha bisogno.

Jorge si adatterà meglio alla Honda di quanto non abbia fatto con la Ducati... La Honda può avere un telaio diverso e persino ali e geometrie diverse. Quando ero in Honda, Dani Pedrosa e io spesso prendevamo decisioni diverse e so che Marc ha sempre preferito un assetto diverso da quelli di Dani. È persino possibile che Jorge e Marc scelgano diverse mappature elettroniche.