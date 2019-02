Oggi infine è arrivato il provvedimento dell'amministratore delegato Rai Fabrizio Salini, che ha sospeso Fulvio Collovati per due settimane, vale a dire fino al 9 marzo, da ogni attività in Rai, TV e radio.

Dichiarazioni che hanno ovviamente scatenato un putiferio e generato reazioni d'ogni sorta. La moglie Caterina ha cercato di difenderlo dicendo che la tattica spiegata da una donna non la convince. L'ex campione del mondo ha provato a chiedere scusa spiegando come le sue parole fossero state pronunciate in un clima di goliardia.

L'ad Fabrizio Salini ha deciso il provvedimento per Collovati: sospeso per due settimane dopo le frasi sulle donne pronunciate durante la trasmissione “Quelli che il calcio”.

