Nella stagione 2018/2019 il Napoli soffre non solo per la mancanza di gol, ma anche di pubblico. Cosa si nasconde dietro all'emorragia di pubblico?

3 ore fa di Luigi Ciamburro

Al San Paolo per la sfida con il Torino erano presenti 21.830 spettatori per un incasso di 325.444 Euro. Contro la Sampdoria 19.448 spettatori per un incasso totale di 438.247,00. In occasione della bellissima vittoria contro la Lazio erano presenti solo 19.448 spettatori. Contro il Bologna, match che ha chiuso l'anno 2018, erano presenti, invece, in 46.585 per un incasso totale di 710.439 Euro. Un trend di pubblico "up and down" dalle mille sfaccettature, numeri e statistiche variegate come la città di Napoli, nel bene e nel male.

Al triplice fischio del match contro i granata la squadra di Ancelotti, per la prima volta a Fuorigrotta senza capitan Hamsik, rispetta il tradizionale saluto ai calciatori. Applausi per la splendida performance, amarezza per non aver segnato almeno un gol che sarebbe stato strameritato. Ma anche qualche coro di protesta. La Curva A intona: "Noi vogliamo undici leoni". La Curva B gli fa eco: "Vogliamo l'Europa League". Voci che racchiudono il malumore che cova sotto la cenere all'ombra del Vesuvio. Sassuolo (Coppa Italia), Lazio, Sampdoria e ora Torino: in quattro partite a Fuorigrotta si sono contati appena 75mila spettatori. Minimo storico di 14.908 spettatori per la sfida di Coppa contro il Sassuolo, ma fino a un anno fa i numeri erano diversi, con lo Scudetto a portata di mano.

Per rivedere un sold out si dovrà probabilmente aspettare il 3 marzo, quando arriverà la capolista Juventus, per una sfida sentita dal pubblico partenopeo, forse anche troppo. Perché a influire sui posti vacanti del San Paolo influisce anche l'erroneo paragone con la squadra bianconera, che ha infranto sogni e speranze dei tifosi. E adesso con quel +13 in classifica l'argomento biglietti sarà ancora più deludente. Il Napoli aveva nel pubblico il suo 12esimo uomo in campo, l'arma in più che incuteva timore agli avversari. Ma in questa stagione ha preferito restare in panchina tranne poche eccezioni: vedi le tre sfide di Champions e qualche partita di Serie A, quando tutti gli obiettivi restavano da centrare.

Getty Images

Napoli senza tifosi: un problema con mille motivazioni

In una città dai "mille culure", per dirla alla Pino Daniele, sono tante le cause che hanno portato a questa emorragia del tifo. Una parte del pubblico, quella più estrema, non ha mai visto di buon occhio il presidente De Laurentiis. Dopo l'acquisto e l'addio di Gonzalo Higuain non ci sono stati grandi colpi di mercato, anzi. Nell'ultima sessione estiva di calciomercato non è arrivato il tanto atteso pezzo da novanta. ADL ha presentato Ancelotti come il più grande acquisto, ma non è bastato ad entusiasmare la tifoseria. Peggio ancora il mercato invernale: due uscite (Rog e Hamsik) e nessuna entrata.

In una realtà abituata a vivere di sogni, con poche certezze e tante problematiche, il calcio è linfa vitale, è l'arma del riscatto sociale, civile, anche politica. Con l'uscita dalla Champions, dalla Coppa Italia, una corsa Scudetto quasi smorzata sul nascere, la delusione si espande a macchia d'olio. A questo, poi, si aggiunga che spesso le partite del Napoli vengono disputate in orari complicati per chi viene da più lontano, da quella provincia che ha sempre costituito un bacino di affluenza primario.

Rispetto al campionato scorso si registra una media di 13 mila presenze in meno a partita e, di conseguenza, incassi minori per la società. Il San Paolo vive una contraddizione senza precedenti: si vince, spesso ci si diverte, ma si fa fatica a riempire tutti i settori, a disegnare quelle notti magiche per cui era diventato celeberrimo. Dulcis in fundo fra le principali cause c'è quella di un impianto fatiscente, dove persino i bagni sono in condizioni precarie, senza parlare della possibilità di trovare un punto di ristoro dove poter andare con le famiglie o in comitiva. E alla fine la pay TV diventa la scorciatoia più comoda. Magari in attesa di risultati migliori e obiettivi ad un passo dall'essere centrati. Intanto prepariamoci a un altro appuntamento, Napoli-Zurigo, ai minimi storici nonostante i prezzi in curva a 14 Euro.

Getty Images

Stagione 2018/2019: spettatori (e incassi) del San Paolo

Nella stagione 2018/2019 il record di presenze in campionato è stato registrato in occasione di Napoli-Bologna del 29 dicembre, con oltre 46mila spettatori. Record negativo con Lazio e Sampdoria nel mese di gennaio.