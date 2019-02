Archiviata la deludente esperienza con Yonghong Li, i rossoneri sono ripartiti dal fondo Elliott e da una certezza: mister Gennaro Gattuso.

un'ora fa di Simone Cola

Avrebbe dovuto cambiare la storia del Milan, riportandolo ai suoi antichi fasti, ma dopo una sola stagione l’esperienza di Yonghong Li alla guida del club rossonero si è conclusa con il passaggio del Diavolo al fondo d’investimento americano Elliott. Scongiurato il rischio di non partecipare all’Europa League faticosamente conquistata sul campo a causa di problemi di bilancio, la nuova proprietà ha operato un profondo restyling a livello dirigenziale, facendosi sentire il suo peso anche migliorando la rosa del Milan con gli acquisti di Caldara, Bakayoko, lo spagnolo Castillejo e soprattutto il Pipita Gonzalo Higuain, arrivato dalla Juventus nell’ambito dell’operazione che ha riportato in bianconero il deludente – in rossonero – Bonucci.

Dei nuovi acquisti soltanto Bakayoko ha saputo però recitare un ruolo da protagonista, pur impiegando del tempo per inserirsi in squadra e abituarsi al calcio italiano. Caldara è stato frenato da un infortunio, Castillejo si è visto soltanto a sprazzi e Higuain, bomber notoriamente affidabile, si è perso arrivando al punto di lasciare Milano a gennaio.

Nello stesso mese due brillanti operazioni di calciomercato hanno arricchito la rosa del Milan: il talentuoso brasiliano Lucas Paquetà e soprattutto il bomber polacco Krysztof Piatek, che piaceva a mezza Europa e che il Milan è stato bravo a prelevare dal Genoa. Questi ultimi due acquisti hanno dato la scossa e permesso alla squadra di ritrovare forza e convinzione nella lotta per il quarto posto che in questa stagione è obiettivo imprescindibile e che significherebbe tornare in Champions League dopo anni di assenza.

Getty Images Promosso alla guida della prima squadra nel dicembre del 2018, circondato da molto scetticismo e alle prese con una situazione non facile, Gennaro Gattuso ha dimostrato tutto il suo valore come allenatore riportando la squadra in Europa.

La rosa del Milan 2018/2019: addio Higuain, benvenuto Piatek

La strada per tornare grande è ancora lunga, tuttavia dopo una serie di stagioni travagliate il Milan di oggi sembra avere una proprietà solida e ambiziosa, una dirigenza ben strutturata e una rosa che può essere ancora migliorata ma che sembra aver trovato alcuni cardini per il presente e per il futuro. La differenza potrebbe farla, come ai tempi in cui era un calciatore, il mister Gennaro Gattuso, arrivato circondato da un certo scetticismo e che invece con il duro lavoro ha saputo dimostrare tutte le sue qualità. A lui il Diavolo si affida per tornare a fare paura a tutti. Ecco la rosa del Milan 2018/2019, con la lista di tutti i giocatori e rispettivi numeri di maglia:

Portieri

25 – Pepe REINA (31/08/1982)

90 – Antonio DONNARUMMA (07/07/1990)

99 – Gianluigi DONNARUMMA (25/02/1999)

Difensori

2 – Davide CALABRIA (06/12/1996)

12 – Andrea CONTI (02/03/1994)

13 – Alessio ROMAGNOLI (12/01/1995)

17 – Cristian ZAPATA (30/09/1986)

20 - Ignazio ABATE (12/11/1986)

22 – Mateo MUSACCHIO (26/08/1990)

23 – Ivan STRINIC (17/07/1987)

33 – Mattia CALDARA (05/05/1994)

68 – Ricardo RODRIGUEZ (25/08/1992)

93 – Diego LAXALT (07/02/1993)

Centrocampisti

4 – José MAURI (16/05/1996)

5 – Giacomo BONAVENTURA (22/08/1989)

14 – Tiémoué BAKAYOKO (17/08/1994)

16 – Andrea BERTOLACCI (16/01/1991)

18 – Riccardo MONTOLIVO (18/01/1985)

21 – Lucas BIGLIA (30/01/1986)

39 – LUCAS PAQUETÁ (27/08/1997)

79 – Franck KESSIÉ (19/12/1996)

Attaccanti

7 – SAMU CASTILLEJO (18/01/1995)

8 – SUSO (19/11/1993)

10 – Hakan CALHANOGLU (08/02/1994)

11 – Fabio BORINI (29/03/1991)

19 – Krysztof PIATEK (01/07/1995)

63 – Patrick CUTRONE (03/01/1998)