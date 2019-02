Dalla possibile partenza alla rinascita, il numero 10 rossonero è tornato a essere indispensabile grazie alla fiducia di Gattuso: "È un giocatore straordinario".

di Andrea Bracco

Il 3-1 di Bergamo alimenta le ambizioni del Milan per quanto riguarda il quarto posto. La qualificazione alla prossima Champions League, che negli ultimi mesi del 2018 sembrava seriamente in pericolo, torna a stuzzicare le fantasie di club e tifosi. Questi ultimi, nelle scorse settimane, si sono goduti una squadra rinata, trasformata grazie anche all'ottima campagna acquisti di gennaio che ha portato in rossonero il bomber Krzysztof Piatek e Lucas Paquetà.

Gli innesti del centravanti polacco e del brasiliano pescato nel Flamengo hanno ridato linfa vitare e nuove soluzioni di gioco a un sistema di gioco diventato troppo prevedibile e monodimensionale. A trarre vantaggio da tutto ciò sono stati soprattutto quelli che c'erano già, uno su tutto Hakan Calhanoglu. L'esterno turco è una delle più belle novità dell'anno nuovo: a Bergamo è stato uno dei migliori in campo soprattutto nel secondo tempo, quando con un gran destro da fuori area ha pescato il jolly del 2-1 decisivo per ribaltare la contesa.

La rete segnata all'Atalanta è la prima di questa stagione molto difficile e travagliata, nella quale l'ex Bayer Leverkusen aveva anche rischiato di essere messo ai margini del progetto rossonero a gennaio, quando il Lipsia aveva presentato un'offerta concreta per riportarlo in Bundesliga e (pare) la società si fosse già accordata coi tedeschi per la sua partenza. A stoppare la cessione di Calhanoglu è stato Gennaro Gattuso in persona, che con il turco ha instaurato un rapporto di fiducia molto forte.

Milan, Gattuso si coccola Calhanoglu: "Giocatore importante, non potevo perderlo"

A testimoniarlo è il lungo abbraccio che Calhanoglu ha riservato al suo allenatore dopo aver messo in rete il suo primo gol in campionato. Prima della partita di Bergamo, il numero 10 del Milan aveva già provato 43 tiri verso la porta avversaria senza però trovare fortuna. Il 44esimo è stato quello buono: all'improvviso anche il record negativo che si porta dietro (è attualmente il calciatore con la media peggiore tra tiri tentati e gol segnati) sembra non essere più così importante. L'abbraccio a Gattuso, si diceva. La stima che Calhanoglu nutre per il tecnico non è certo una novità ed è totalmente ricambiata.

Il turco però ci ha tenuto anche a ringraziare pubblicamente il suo allenatore sui propri canali social. Niente frasi a effetto o concetti troppo edulcorati, solo un semplice "grazie". D'altronde chi lo conosce assicura che "Calha" è un tipo di poche parole anche fuori dal campo, il cui obiettivo principale è semplicemente quello di allenarsi al meglio e guadagnarsi un posto in squadra. Gattuso ama questo tipo di giocatori e, nella conferenza stampa postpartita di Bergamo, ha lanciato un messaggio al suo calciatore:

Con lui ho un rapporto simile a quello che ho con gli altri, però lo considero un giocatore molto importante per questo Milan. Non mi sarebbe piaciuto perderlo, può darmi ancora tanto.

Parole importanti, che per certi versi vogliono anche premiare un giocatore che in questi mesi non si è mai risparmiato, mettendosi sempre a disposizione del suo allenatore anche quando la squadra non girava. Da agosto in poi Calhanoglu ha ricoperto più ruoli, passando da esterno sinistro a interno di centrocampo, fino a essere dirottato a centrocampista centrale in completa emergenza. Il Milan gli ha chiesto sacrificio e lui ha lavorato a testa bassa, musica per le orecchie di un tecnico che fa dell'impegno il suo cavallo di battaglia:

Ha avuto 7-8 mesi di problemi di natura tattica, ma ha sempre dato tutto. Lo vedevo in difficoltà ma contemporaneamente ricevevo risposte positive a livello tecnico e di corsa. Adesso però si sta esprimendo bene.

Da possibile partente a pilastro del "nuovo" Milan. Calhanoglu si è ripreso i colori rossoneri dribblando le critiche che nei mesi gli sono piovute addosso da tifosi e addetti ai lavori. Il suo arrivo, concretizzatosi sotto la vecchia dirigenza, non è mai stato visto di buon occhio visto l'epilogo della vicenda legata alla gestione Fassone e Mirabelli, ma Gattuso lo ha ugualmente messo sullo stesso piano di quei giocatori che, sulla carta, facevano parte del progetto Elliott. La risposta è stata positiva, con prestazioni sopra la media. Se poi cominciano ad arrivare anche gol come quello di Bergamo, allora Ringhio potrà prossimamente aggiungere un'altra tacca al fucile dei giocatori da lui valorizzati.