Friulani e clivensi si sfidano domenica alle 15.

4 ore fa di Alessandro Naimo

Udinese-Chievo della 24ª giornata di Serie A è una delle sfide cruciali in ottica salvezza. Sono esattamente 10 i punti che dividono le due squadre in classifica: in 16esima posizione i friulani con i loro 19 punti, mentre i gialloblù sono ultimi con 9 punti raccolti in 23 giornate. Entrambe le squadre cercano il riscatto dopo aver perso l'ultimo turno: l'Udinese è caduta in casa del Torino, mentre il Chievo ha subito il 3-0 della Roma al Bentegodi. Una sfida, quella tra Udinese e Chievo, che potrebbe dir molto delle sorti delle due squadre in Serie A.

Serie A, dove vedere Udinese-Chievo in TV e streaming

Udinese-Chievo si gioca domenica 17 febbraio alle ore 15 allo Stadio Friuli di Udine. Ma ecco tutte le informazioni su dove vedere Udinese-Chievo in TV e streaming. È possibile seguire la gara in diretta TV su Sky, sul canale Sky Sport 253. Inoltre, è possibile vedere Udinese-Chievo in streaming attraverso Sky Go, la piattaforma di streaming riservata agli abbonati Sky. Per accedere a Sky Go è necessario scaricare l'app, disponibile per pc, smartphone e tablet, ed inserire le proprie credenziali nella finestra di login.