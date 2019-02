Passano in vantaggio gli ospiti con Petagna, poi la rimonta dei Viola con Fernandes, Veretout, Simeone e Gerson. Var protagonista.

0 condivisioni

43 minuti fa di Alessandro Naimo

SPAL-Fiorentina, lunch match della 24ª giornata di Serie A, è una partita che vale tanto per entrambe le squadre. I ferraresi cercano di tenere saldo il 14esimo posto con 22 punti, mantenendo lontana la zona bassa della classifica, attualmente distante 4 lunghezze. La Fiorentina, invece, cerca di tenersi aggrappata alla lotta per un posto in Europa: i ragazzi di Pioli sono decimi con 32 punti, 6 in meno della Roma sesta.

Serie A, la cronaca di SPAL-Fiorentina 1-4

La Fiorentina al 33' va vicina al gol con Muriel che da pochi metri centra la traversa, ma è la Spal a passare in vantaggio con Petagna al 36'. Il pareggio arriva sullo scadere del primo tempo con un sinistro preciso e potente di Fernandes. Si va negli spogliatoi sul risultato di 1-1.

Nel secondo tempo la VAR è protagonista, quando Chiesa viene fermato in area avversaria e sul capovolgimento di fronte Valoti porta in vantaggio i suoi. Siamo al 74', e l'arbitro Pairetto ricorre alla tecnologia per rivedere l'intervento su Chiesa: è fallo da rigore sul giocatore viola, 2-1 annullato. Sul dischetto si presenta Veretout che porta in vantaggio la Fiorentina al 79'. La Spal crolla e dopo 60 secondi arriva l'1-3 di Simeone. Il poker, all'89' è firmato da Gerson. Spal-Fiorentina si chiude sul 4-1 per gli ospiti.

Il prossimo turno di Serie A vede la SPAL impegnata in casa del Sassuolo domenica 24 febbraio alle ore 15. La Fiorentina, invece, giocherà il posticipo delle 20.30 al Franchi contro l'Inter. Ma ecco gol e highlights di SPAL-Fiorentina 1-4: